「凶事脫出化成吉」 台灣名廟抽出國運「中上籤」

南鯤鯓代天府今年終於抽出「中上籤」。(記者周宗禎／攝影)

除夕到大年初一，台灣 各廟宇紛紛抽出牛年國運籤，台南北門南鯤鯓代天府一掃連年下下籤的陰霾，昨抽出「中上籤」，籤詩末句「凶事脫出化成吉」，被認為國運漸入佳境；新北蘆洲湧蓮寺則抽出「大吉」，廟方解讀疫情 可能在五、六月接種疫苗後散去，但農業恐有災情；台北大龍峒保安宮則在前晚子時抽國運籤，廟方解讀牛年整體運勢「保守一點比較好」。

對於各方國運籤結果，台灣總統府發言人張惇涵表示，不同廟宇的不同籤詩，正是台灣多元的民俗展現，但就像台灣俗諺說的「也著神，也著人」，國家運勢取決於全體國民的共同努力。

「預測國運」出名的南鯤鯓代天府，曾在蔡英文總統參選前抽出籤詩「武則天坐天」，隔年蔡當選總統，一舉打響南鯤鯓國運籤的知名度，但隨後也因連年國運下下籤，遭民眾批評是在「唱衰台灣」。

廟方前年一度想要取消國運籤，但神明指示續辦，不料整筒60支籤連續擲筊都未獲三聖筊而成「空籤」，打破建廟300多年紀錄。

昨南鯤鯓代天府抽國運籤時，吸引數千民眾圍觀，董事長陳浚鎰只擲五次、就抽出「辛酉」、第50「中上籤」，籤詩掛頭「宋文舉中狀元玉真行路」，四句籤詩文為「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益，於今且看月中旬，凶事脫出化成吉」。

新北蘆洲湧蓮寺在除夕夜抽出國運籤，士、農、工、商詩籤分別為大吉、下下籤、平上籤、平下籤。其中士籤詩為「杳杳前途事可疑，石中藏玉有誰知，一朝良匠分明剖，始覺其中碧玉奇」。湧蓮寺管委會委員楊蓮福指出，以台灣政情與疫情，表示疫情已經在控制中，就像石頭中的寶玉。

湧蓮寺抽出的商籤詩為「等閑騎馬着鞭來，半憂半危半有財，似火欲燒頭上屋，天教一雨蕩殃災」。楊蓮福表示，商代表商業活動、股市，這是平下籤，像是股市不要追高、太貪。

楊蓮福也提醒，因農籤詩為下下籤，可能會面臨旱災、病蟲、豬瘟等狀況。

擁有260多年歷史的大龍峒保安宮則抽出四支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業）。其中國 運籤「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」。

世新大學中文系講師林恕全解析，今年的國運就如同求仙過程，會有一段歷險，回來後將安座於家。局勢沒有永遠的好或壞，疫情部分把局面守住，基本上就會贏過他人很多；國際局勢，優先處理國內事務，穩妥做就有好結果。