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陳時中大放送 談台灣採購新冠疫苗過程與細節

記者楊雅棠、黃惠群、丘采薇／台北報導
中央流行疫情指揮中心發布年前回顧，指揮官陳時中分析各國施打疫苗前後疫情趨勢指出，去年全球控制疫情靠管理，今年疫苗角色吃重。圖／疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發布年前回顧，指揮官陳時中分析各國施打疫苗前後疫情趨勢指出，去年全球控制疫情靠管理，今年疫苗角色吃重。圖／疫情指揮中心提供

春節前夕，中央流行疫情指揮中心9日首次公開新冠疫苗採購過程與細節，包括過去盡可能迴避不談的東洋代理疫苗爭議，一次「大放送」說明白。指揮官陳時中證實港商「雅各臣」的確曾經主動與指揮中心接洽，但破局時間早於東洋，藉此駁斥東洋代理未成功是因為雅各臣介入。

蔡英文總統9日表示，台灣在疫苗取得確實有進展，「雖然在這個階段，暫時無法跟大家報告細節，但疫苗的數量和施打順序，都已經在規畫當中，請大家不用擔心。」

據了解，台灣對於國外疫苗採購已確定分兩階段運送，第一批是陳時中日前透露的20幾萬劑，若一切順利將於2月底來台，另一批大量疫苗會在第二季送到台灣，陳時中日前對外稱「6月比較有機會開始接種疫苗」，說的就是第二批，且數量會比公費流感疫苗的採購量還要多。

但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，採購量比公費流感疫苗多的就是向AZ採購的1千萬劑疫苗，到貨後再對外公布。

陳時中表示，台灣疫苗採購原則很簡單，須進入臨床2、3期且有足夠科學文獻支持，即會納入候選疫苗，成為候選疫苗後，疫苗小組直接與疫苗原廠或具有原廠授權代理商洽談，具備兩條件後，才會進入實質洽談，包含劑量、價錢以及交貨時程等。

目前已知台灣購得的新冠疫苗僅AZ疫苗，其餘品牌至今仍不得而知。台灣去年曾一度洽談「輝瑞／BNT」疫苗，但東洋代理最後破局，對於東洋未能完成代理，國內也有不少聲音表達惋惜，破局原因則是傳出立委、信東、雅各臣介入導致。

陳時中表示，東洋具有原廠授權文件，談判時間是去年9月11日至11月3日，先針對劑量價格和交貨時程商討，直到東洋取得原廠的授權文件到期時，雙方都無法合意，導致破局；雅各臣則是主動與指揮中心接洽，時間在去年的9月18日至10月26日，過程中雅各臣無法取得原廠授權文件，最終導致破局。

東洋去年10月指出可採購1千萬劑「輝瑞／BNT」疫苗，且最快今年第一季到貨，媒體詢問陳時中如果當時談判成功，如今我們已取得疫苗。但陳時中指出，「指揮中心並沒有打算購買1千萬劑，主要是考量當時的冷鏈技術跟不上。」他表示，考量冷鏈，當時指揮中心希望取得的劑量僅200萬劑。

陳時中強調，現在全球冷鏈技術皆在快馬加鞭，冷鏈不再是障礙，台灣將持續與輝瑞藥廠保持聯絡，並評估是否有再採購的機會。

冷鏈建置說法事件簿。製表／楊雅棠
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