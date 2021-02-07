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雞排妹控性騷／百人尾牙無人敢舉證 舞者移除打卡自保

記者李姿瑩／台北報導
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照
雞排妹性騷擾風波延燒至今。圖／本報系資料照

雞排妹鄭家純連日來因為性騷擾風波成為新聞焦點，外界不斷攻擊她拿不出證據，6日網上出現一份匿名證詞，但真實性有待商榷。許多網友質疑，尾牙當天一定有拍照、錄影，只要公開就是最好的證據。但如今全網僅剩一張表演舞者打卡的照片，在場竟無人敢協助舉證。

雞排妹在公布遭到性騷擾的第一時間，就有人貼出強勝當天尾牙活動的背板，但很快地就被雞排妹隱藏留言，因為曝光公司和歌手名稱並非她的本意。然而背板照片已經被媒體拿去做成影片，強勝因此曝光。隨後雞排妹也收到爆料，指強勝對所有員工下封口令，並要求員工改成「在家上班」，就怕媒體到公司樓下堵人。

強勝雖表面上登記的是電子資訊業，實際上則是經營博弈項目。雞排妹當天不敢抗議的原因，其中之一就是現場坐著幾位「兄弟」。雞排妹因為副業經營有成，不怕沒工作，事後將不愉快的經驗說出。但其他員工都需要薪水養家，就連打卡都沒人敢，更遑論公布影片或照片。

強勝這次尾牙的主題是動漫，不少參與者打扮成動漫人物，加上又在高級飯店，其實是很適合拍照和打卡的場合。但隨著性騷風波爆開，一開始有打卡的少數員工接連把照片撤下，就連表演舞者也怕與此事沾邊，默默移除打卡標籤自保。

當天在場的除了強勝自家員工，還有飯店工作人員、公關公司人員、舞台音控工作人員和表演者，全體將近百人。而站在舞台後側負責遞麥克風和協助跑腿的公關公司工作人員，是唯一有可能目擊雞排妹被摸臀的人證。不過此事已如滾雪球般越來越大，要有無懼壓力和不怕丟飯碗的人證出面實在難上加難。

雞排妹早就預料到自己將孤立無援，幾位律師和粉專也接連證實性騷擾的舉證困難度。不過翁立友意外地也沒有人證，身為麻吉的強勝老闆神隱，據傳在該公司任職的弟弟也不發聲。就如同雞排妹所說，即使沒有人看到襲臀，但改歌詞、翁說要為她開公司肯定全場都有聽到，或是翁的助理有錄到。就算這些部分不足以構成騷擾，至少證實她所言非虛。

如今對社會大眾而言，雙方均處於口說無憑的狀態，幸好雞排妹力挺性騷擾受害者的效益開始發酵，有人在看了她蒐集的受害者故事後，決定向當年自己騷擾過的對象道歉，成為整件風波中的正面力量。

雞排妹 性騷 動漫

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