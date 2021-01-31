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透過在美外交途徑 10多萬劑輝瑞疫苗5日內抵台

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透過在美外交途徑 10多萬劑輝瑞疫苗5日內抵台

記者李樹人、邱宜君、黃惠群／台北報導
台灣指揮中心已透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日由阿聯酋航空運送到台灣。(美聯社)
台灣指揮中心已透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日由阿聯酋航空運送到台灣。(美聯社)

歐盟日前發布出口禁令，新冠疫苗何時抵台引發關注。聯合報獲得獨家消息，台灣中央流行疫情指揮中心已透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日由阿聯酋航空運送到台灣，民航局將召開內部會議，討論冷鏈倉儲以及配送等技術問題。

民航局針對冷鏈設備開會

對此，指揮中心發言人莊人祥說，「如果有就來」、「真的有的話，會盡快對外公布。」莊人祥指出，民航局確實針對冷鏈設備等議題，邀請專家舉辦內部會議，但這是早就排定好的議程。

全台醫護人員共65萬人

據了解，台灣首批新冠疫苗，數量不多，僅有十幾萬劑，為輝瑞疫苗。為了運送疫苗，機艙已設置特殊冷鏈設備。至於十幾萬劑疫苗，醫護人員將為優先施打對象，重點為桃園地區的醫護人員，醫護人員共有65萬餘人，目前取得疫苗數無法全面施打。

陳時中：疫苗交貨不如預期

歐盟針對英藥廠與牛津大學所合作之疫苗發布出口管制，恐將衝擊台指揮中心原訂今年3月取得疫苗計畫，指揮官陳時中昨表示，尚未接獲歐盟限制疫苗出口的消息，但確實部分藥廠交貨情況不如預期，按照契約若未能履約，則不得出貨給其他國家，因此確實可能延遲出貨。他說，國外爭搶疫苗的情況嚴重，「不是大家在爭，我們就放棄」，將透過所有可能管道持續努力。

國家衛生研究院院長梁賡義說，已知幾個廠商交貨數量不如預期，後續影響還需要觀察，但這對於台灣目前疫苗採購談判，應不致有太大影響。希望國人不要太過悲觀，畢竟悲觀無法解決問題。

群聚足跡都在可傳染期之前

部立桃園醫院爆發群聚感染，19人確診，其中案908（50多歲男性）在桃園另一家醫院感染病毒，陳時中指出，案908於1月23日陪同母親就醫，案908母親檢驗結果為陰性，但屬個案密切接觸者，必須採檢，同住家人均須居家隔離，相關疫調持續進行中。案908主要匡列三名家人、一名朋友，均為陰性，「對社區影響可能性愈來愈低。」

案889於1月18日、1月23日至醫院就醫，指揮中心已擴大匡列，這兩天門診病患與陪病患者都將列入匡列。指揮中心昨也公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍布九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。陳時中強調，這些足跡都是在可傳染期之前，公布足跡，只是讓大家注意。

疫苗 台灣 陳時中

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