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完勝亞洲四小龍 廣東GDP破1.6兆美元 台灣2.6倍

台灣去年GDP成長2.98% 30年來首度超越中國

最壞的一年 台灣GDP成長率耀眼 關鍵在此一「疫」

記者楊德宜／台北報導
謝金河說，台灣很可能是2020年全球經濟表現最亮眼的國家。(本報系資料照片)
謝金河說，台灣很可能是2020年全球經濟表現最亮眼的國家。(本報系資料照片)

台灣財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「不可思議的數字：台灣的GDP成長率30年來首度超越中國！」一文，他表示，這是歴史上十分珍貴的紀錄。

台灣主計總處29日公布，概估全年經濟成長率為2.98%，上修0.44個百分點，是近三年最高，也是台灣自1991年、近30年來經濟成長率首度超越中國的2.3%，在已開發國家中最高。

謝金河說，台灣公布的第四季GDP成長4.94%，比第三季修正的目標值3.28%還高出許多，全年GDP成長率為2.98%，超越中國的2.3%，及越南的2.98%，台灣很可能是2020年全球經濟表現最亮眼的國家。

到目前已經公布數字的國家，他說，美國第四季經濟增長季增4%，全年季增年率為負的3.5%；南韓也剛公布第四季經濟成長率，季增1.1%，年減1.4%，全年經濟衰退1%，這是南韓22年來首度出現的負成長。而香港也初估去年經濟衰退6.1%；新加坡第四季的數字還沒有看到，但新加坡去年前三季是負的6.5%，去年一定是負成長。

謝金河說，在疫情肆虐全球的情況下，2020已被時代雜誌定義為「最壞的一年」，但台灣卻走出一條大家都想不到的經濟逆轉勝大道，台灣先是防疫有成，而疫情籠罩下，宅經濟及居家上班，引爆了半導體產業，去年台灣出口成長率4.9%，再加上出國不易，引發的島內旅遊，增加了消費支出，這是GDP成長的重要關鍵。

他說，去年第四季的4.94%，也是2011年第一季6.72%以來，近10年來最高的單季經濟成長紀錄，這是十分難得的紀錄，值得大家珍惜。

謝金河表示，過去30年，台灣的人流，物流，金流完全流向中國，台灣的經濟成長率一直都是四小龍最後。這個頹勢到2019年台灣才逆轉，成為四小龍第一。去年能夠超越中國，是因為中國首季經濟成長率是負6.8%，今年第一季中國因為去年基期很低，會出現驚人的成長，台灣不可能再超車中國，不過有這個紀錄，已值得大家給自己一個肯定，因為，我們自己唱衰自己，實在太久了。

去年4月，IMF的首席經濟學家Gita Gopinath估台灣2020的GDP成長率是負4%，謝金河說，他第一時間跳出來說台灣一定不會是負值，他的估算是2%附近，如今最後的數字是2.98%，「我算是對台灣經濟最樂觀的人，這個數字比我估的還高，真的是很不容易！我們該給台灣的經濟表現拍手鼓掌！」

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