選總統這事「不癢了」蘇貞昌：內閣無改組打算

行政院院長蘇貞昌14日舉行茶敘，回顧過去二年來的政績。(記者邱德祥／攝影)

行政院長蘇貞昌昨就職滿兩周年，除了細數政績、捍衛政府決策，蘇貞昌表示，自己沒有厭倦，熱情昂揚、體檢沒有紅字，還可以繼續衝，內閣目前也沒有改組打算，但是「選總統這件事情已經不會癢了，（外界）也不用再搔了」。

蘇貞昌昨首度與媒體茶敘，細數732天來的政績，他說，第三年的第一天，心情是撫著胸口說「好家在」，有總統蔡英文 領導、國人同胞的支持、立法院的幫忙，讓台灣 在疫情 中成為亂世的福地。蔡總統今晚也在臉書再度力挺蘇貞昌，並期許「讓國家繼續向前進」。

蘇貞昌表示，換閣揆聲浪從他接任開始就不斷傳出，蔡英文總統經常說他辛苦了，但這只是「任勞」，更辛苦的是「任怨」和「任謗」，可是他並不感到厭倦、沒有患得患失、依然熱情昂揚，而且看得更開。蘇也說，蔡總統前天與他深談，很高興行政團隊做出這樣成績，對未來發展更有信心。

另外，三立董事長林崑海日前傳出身體抱恙，蘇昨表示，他趁著去年末高雄公務行程，在高雄市長陳其邁陪同下「彎一下」去探視林崑海，但這與派系無關，他也未經營派系。

蘇也首度解密北榮院長人事案，他說，北榮院長要有經驗、領域受敬重者出來領導，因此安排在台中榮總已經兩屆滿、有成績的許惠恒來主持台北榮總，台北副院長陳適安到中榮。

蘇貞昌解釋，兩位副院長各界都看好，也是各該領域的權威，加上接任院長的許惠恒三人都是非常好的人才，但常常一個位置就會出現這樣的狀況，先前之所以約見許惠恒，係因那麼大的醫院需要新的領導人，因此希望跟他們談談，也分享經驗，結果圓滿，他非常感謝三位當事人。

蘇貞昌昨晚也繼續與民進黨立委餐敘，黨團總召柯建銘會後表示，蘇貞昌再度提及萊豬議題，認為萊豬實際上都沒有進口了，就像水龍頭已經關起來了，沒有水出來，國民黨還在拿抹布在擦地、還在反。