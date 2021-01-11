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19年前蔡英文字條 保住「護國神山」台積電

中央社台北11日電
台灣前立委黃適卓11日在臉書貼文秀出一張19年前的神秘字條，他說，這是時任陸委會主委的總統蔡英文定稿謄寫的備忘錄，「就是這張神秘字條，保住了護國神山台積電。」（圖取自facebook.com/shihchohuang）
台灣前立委黃適卓11日在臉書貼文秀出一張19年前的神秘字條，他說，這是時任陸委會主委的總統蔡英文定稿謄寫的備忘錄，「就是這張神秘字條，保住了護國神山台積電。」（圖取自facebook.com/shihchohuang）

台灣前立委黃適卓今天在臉書貼文秀出一張19年前的神秘字條，他說，這是時任陸委會主委的中華民國總統蔡英文定稿謄寫的備忘錄，「就是這張神秘字條，保住了護國神山台積電。」

黃適卓透過臉書分享一張字條，他說，整理舊物，發現一張2002年的老字條，既驚且喜；這是由他負責起草、由當時陸委會主委蔡英文定稿謄寫的備忘錄。當時的主委現在成為總統，蔡英文筆跡娟秀，正是這張小小的字條，擋住當時排山倒海要求台灣半導體廠赴中國設廠的呼聲，拖住了台積電赴中設廠的進度，才有今日的台灣護國神山。

黃適卓說，台灣經過1990年代的戒急用忍，前總統陳水扁上任後，改採「積極開放、有效管理」態度，欲改善兩岸經貿關係。當時的經濟部長林信義主動提出，將在3年內開放3座8吋晶圓廠赴中國設廠，並有後續開放計畫；在國會占多數席次的國民黨、親民黨歡天喜地，國民黨喊出「請政府放手、讓晶圓滾出去」的口號，甫上任的民進黨政府根本招架不住。

他指出，當時全世界都沒有幾座12吋廠，8吋廠仍是晶圓代工命脈，台積電的第一座12吋廠南科六廠才進入量產未久。中國決心發展半導體事業，巧取豪奪台灣資金、設備、人才、技術。

黃適卓說，當時他的父親黃主文擔任台灣團結聯盟主席，台聯有13席立委，他們擔心如果台積電和聯電的8吋晶圓廠移轉到中國，台灣產業將空洞化；台聯擬發動萬人陳情，率領群眾赴立院抗議，若政院沒有誠意談判，就要全面升高抗議態勢。

他說，2002年3月16日，立法院通過台聯提案，暫緩開放8吋晶圓廠前往中國，算是初步有了善意回應，當時的行政院長游錫堃則表示，會在3月底前決定是否開放8吋晶圓廠前往中國。

黃適卓說，2002年3月17日，行政院來電，希望詳談，行政院長游錫堃、陸委會主委蔡英文、行政院秘書長李應元到他家，他感到蔡英文態度猶豫，蔡英文希望阻擋晶圓廠赴中，游錫堃也有所鬆動；這場機密的閉門會議，只有政院三首長、他與他父親5人參與。

黃適卓指出，當時他在會中提出，赴中投資應該採取「一座換一座模式」等三大條件，並將草稿交給蔡英文，蔡英文提議依照行政院可接受的條件，擬定政院版備忘錄，交由他保存，以示政院承諾。「蔡總統的提議非常聰慧，她的意思是暗助台聯，如果政院反悔，我們可以公示字條，政院將十分尷尬。」

他說，政院版的承諾就是現在大家所看到的這張字條：1、台聯意見政府已大部分納入管理機制內。2、有效管理機制包含行政命令、立法和制度建立。台聯認為必須完全完備後才可開放。台聯必定全力持續監督。3、台聯對於政府宣告設有時程，台聯決定要再呼籲政府，將台聯主張的12吋量產才可開放8吋的立場納入決策。

黃適卓說，當然這張紙條沒有再被拿出來的機會，行政院依照他們的建議，拖延了晶圓廠赴中投資的時程；他也提到，在親身接觸的過程中，他對蔡英文的印象一直很好，蔡英文一直是努力實現政治承諾的人。

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