我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

充氣聖誕變裝服疑惹禍 加州急診室43人確診1死

英媒：葡萄牙醫護人員接種疫苗2天後暴斃 死因未明

墨西哥首在台灣發債 壽險業者狂買讓墨國副財長推文了

編譯葉亭均／綜合外電
墨西哥政府發行30億美元的50年期公債。（路透）
墨西哥政府發行30億美元的50年期公債。（路透）

墨西哥政府在2021年新年伊始就在國際市場發債融資，發行30億美元的50年期公債，特別的是，這是墨西哥首度在台灣債券市場發債，更獲得台灣保險業者熱烈認購。

墨西哥政府發行的50年期美元計價債券將在盧森堡及台灣櫃買中心雙掛牌。根據彭博數據，這是繼卡達及以色列政府後，第三個在台灣掛牌的主權債發行者。

墨西哥財長艾雷拉（Arturo Herrera）表示，這次發行30億美元公債，吸引到100億美元資金認購，超額認購倍數達3.33倍，共有210家機構投資者參與。

投資人將密切觀察墨西哥政府這次雙掛牌的發債，是否代表會有新一波舉債者前往台灣市場融資，吸引渴求收益的台灣壽險業者認購。

墨西哥副財長尤里歐 （Gabriel Yorio）在推特上貼文說，這次公債發行新增10個投資者參與，主要是台灣的保險業者。

尤里歐說，此次發債籌資能支應墨西哥政府未來一年約35%的外幣融資需求。

值得注意的是，墨西哥原先計劃以約4.15%的票面利率發行這批債券，但最終以約3.75%的票面利率發行，這代表認購需求熱烈，使得墨國得以進一步降低融資成本。在墨西哥貨幣披索弭平2020年貶值幅度後，外國投資者正搶進墨西哥債券。

自詡為左派的墨西哥總統羅培茲·歐布拉多迄今拒絕像許多拉丁美洲國家一樣，祭出大規模刺激方案，儘管這樣的做法加劇全國經濟衰退，卻獲得投資人讚賞。墨國財政部已暗示，今年有必要舉債更多，同時將墨西哥的債券到期期限組合往後延長。

墨西哥這回發行長達50年期的公債，也是加入祕魯、巴西等拉丁美洲國家的行列，在舉債成本大將之際，尋求延長債券到期期限。

墨西哥副財長尤里歐 （Gabriel Yorio）在推特上貼文，提到多家台灣壽險...
墨西哥副財長尤里歐 （Gabriel Yorio）在推特上貼文，提到多家台灣壽險業者參與認購債券。(截自Gabriel Yorio推特)

墨西哥 台灣 債券

上一則

美日聯手制中 台積電將赴日設封測廠 建構半導體防線

延伸閱讀

遭家暴多年與數度性侵 墨西哥7歲女孩「如願」離世

遭家暴多年與數度性侵 墨西哥7歲女孩「如願」離世
離奇！美國女子醉倒友人家 隔日墨西哥馬背上醒來

離奇！美國女子醉倒友人家 隔日墨西哥馬背上醒來
長堤截墨西哥走私船 逮23偷渡客

長堤截墨西哥走私船 逮23偷渡客

聖地牙哥洋邊市 逮9墨西哥籍偷渡客

聖地牙哥洋邊市 逮9墨西哥籍偷渡客

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功
川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭