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台國防院示警：共軍對台認知作戰是無硝煙戰爭

中央社台北3日電
台國防安全研究院指出，中共對台認知作戰可視「灰色地帶衝突」，難區別平、戰時，且會消耗民主資源，國安單位近期應注意共軍發動「沒有硝煙的戰爭」。（美聯社）
台國防安全研究院指出，中共對台認知作戰可視「灰色地帶衝突」，難區別平、戰時，且會消耗民主資源，國安單位近期應注意共軍發動「沒有硝煙的戰爭」。（美聯社）

台灣國防安全研究院發布2020中共年報指出，中共對台認知作戰可視「灰色地帶衝突」，難區別平、戰時，且會消耗民主資源，國安單位近期應注意共軍戰略支援部隊這支隱蔽性較高軍種，進行「沒有硝煙的戰爭」。

國防部智庫、國防安全研究院近期發布「西元2020 中共年報」，在「中共認知作戰」篇章中，分析2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）發生後，中共的大外宣手段，以及對台認知作戰的手段、改變及因應方式。

國防院指出，認知作戰是藉資訊與衝突手法，以達改變思維進而改變行為的目的，認知作戰可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體平台。

國防院表示，2020年由於中共未能及時通報與管控新冠肺炎，造成全球疫情延燒，讓中共在對外形象面臨嚴峻衝擊，除造成大外宣態樣改變，連帶影響對外認知作戰成效；另一方面，台灣作為中共遂行認知作戰最慣用實驗場域，2020年1月台灣總統大選，讓中共對台認知作戰受挫，卻也帶來中共對台認知作戰的樣態轉變。

國防院說，疫情爆發後，中共大肆宣傳輸出捐贈口罩、防護衣及快篩劑，意圖在「人類命運共同體」旗幟下，進行所謂「口罩外交」，但各國紛紛澄清防疫裝備物資是出錢向中國購買，並非如中國官方宣稱是無償捐贈；此外，德國回絕北京希望讚揚中國協助抗疫的請求等負面反彈聲音，加上輸出口罩及快篩劑品質欠佳，讓中共這一波認知作戰攻勢效果大打折扣。

國防院指出，中共此後對外轉為戰狼式認知作戰，在官方發言人、大外宣各式融媒體管道、外圍五毛黨與粉專，都藉Youtube、TikTok等短影音，及中國境內禁用的臉書與推特，大張旗鼓對外發動網路出征，凡友台或讚揚美國總統川普、反制中共者，均為征剿的對象，意圖製造恫嚇心理效應。

此外，中共對台認知作戰，則更為激進。在2020年以網路社群媒體假訊息，搭配運用近年來中共對台以軍機艦擾台的實體武力恫嚇，意圖製造認知迷惑混淆，如此行徑儼然將成為常態。其中一例為利用中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特平台連續發布假訊息， 搭配「環球時報」進行報導與評論，企圖以假訊息引發媒體跟進報導，運用輿論戰與心理戰以影響台灣民眾認知。

國防院也說，中共其實在認知作戰影響台灣總統大選不力後，就開始轉向以假訊息搭配網路戰的混合戰。台灣大選後，中共選在5月20日總統就職前駭入總統府竊取文件，經竄改後藉社交群組散布於媒體記者，意圖造成台灣紛亂。

但這樣子的認知作戰作為，由於奠基在不實訊息，待事實或迅速查證澄清後，收場多為反效果，也令人不解，中共大外宣與三戰（輿論、心理、法律）為何重返文革時代激進路線。

國防院強調，認知作戰可視「灰色地帶衝突」，難以區別平、戰時，具有可否認性而難以溯源追究，民主國家應積極投入資源設置事實查核澄清機制，避免敵意國家或團體運用民主多元分裂性質製造混亂，進一步消耗民主社會資源。

國防院最後示警，對台灣國安單位而言，近期必須注意共軍戰略支援部隊這支隱蔽性較高的軍種，進行「沒有硝煙的戰爭」。

因為未來在灰色地帶衝突中，共軍戰略支援部隊將扮演重要角色，共軍網絡系統部效法俄羅斯對波羅地海國家遂行的資訊作戰模式，進一步運用體系融合與軍民融合，網路作戰自身單位與外圍團隊，結合心戰基地，推展運用網路戰搭配認知戰的混合戰，近期除持續對台灣遂行試驗，未來並可能在諸如美國等西方民主國家選舉期間進行測試。

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