萊豬表決跑票 3綠委遭罰款、黨團停權3年

萊豬修法表決，民進黨立委林淑芬棄權跑票，表示若堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。(本報資料照片)

立法院日前針對萊豬議題上演表決大戰，民進黨 團決議一致投票 ，但仍有包括綠委林淑芬、劉建國、江永昌等棄權投票，民進黨團今開會決議，將祭出黨紀，黨團內部停權3年。

民進黨團今上午舉行黨團大會討論跑票綠委的相關處分，由民進黨立委、黨團紀律會召集人周春米先行報告指出，上周四萊豬表決共投192次，有多名綠委未一致性投票，不過其中大多情節甚輕，對於情節重大者，則在昨天開會討論，依照黨團規定第6條、第30條、第31條做處分。

會中對於包括罰款最高上限3萬元台幣，以及送中央黨部中評會作為未來選舉提名 參考等都無太大異議，總召柯建銘也在會中提醒，這是表決前就已經做出的決議。

不過，在黨團停權部分，由於規定一停就是3年，在黨團中引發熱烈討論，有綠委認為應該保留，擇期再做討論，但遭到否決；有綠委則認為應當表決決定，但立即引來其他綠委認為現場表決不妥當，希望是共識決。

有綠委則認為應當將3年縮短為1年或2年，但柯建銘在現場提醒，綠委楊曜在2016年投錯票，誤投自己，害黨團錯失一名召委，就遭黨團停權1年，如此重大表決跑票不能比照辦理，最後仍決議依規定停權3年。