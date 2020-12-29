我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

川普卸任前 美新冠死亡數將達40萬人

萊豬表決跑票 3綠委遭罰款、黨團停權3年

記者陳熙文／台北30日電
萊豬修法表決，民進黨立委林淑芬棄權跑票，表示若堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。(本報資料照片)
萊豬修法表決，民進黨立委林淑芬棄權跑票，表示若堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。(本報資料照片)

立法院日前針對萊豬議題上演表決大戰，民進黨團決議一致投票，但仍有包括綠委林淑芬、劉建國、江永昌等棄權投票，民進黨團今開會決議，將祭出黨紀，黨團內部停權3年。

民進黨團今上午舉行黨團大會討論跑票綠委的相關處分，由民進黨立委、黨團紀律會召集人周春米先行報告指出，上周四萊豬表決共投192次，有多名綠委未一致性投票，不過其中大多情節甚輕，對於情節重大者，則在昨天開會討論，依照黨團規定第6條、第30條、第31條做處分。

會中對於包括罰款最高上限3萬元台幣，以及送中央黨部中評會作為未來選舉提名參考等都無太大異議，總召柯建銘也在會中提醒，這是表決前就已經做出的決議。

不過，在黨團停權部分，由於規定一停就是3年，在黨團中引發熱烈討論，有綠委認為應該保留，擇期再做討論，但遭到否決；有綠委則認為應當表決決定，但立即引來其他綠委認為現場表決不妥當，希望是共識決。

有綠委則認為應當將3年縮短為1年或2年，但柯建銘在現場提醒，綠委楊曜在2016年投錯票，誤投自己，害黨團錯失一名召委，就遭黨團停權1年，如此重大表決跑票不能比照辦理，最後仍決議依規定停權3年。

民進黨 投票 提名

上一則

親綠民調顯示：蔡英文蜜月期已結束 不滿意度逼近滿意

延伸閱讀

陸書要送審…綠委稱做法合理 藍委批低估台灣

陸書要送審…綠委稱做法合理 藍委批低估台灣
萊豬表決 3綠委不甩黨紀跑票 柯建銘：送中評會處理

萊豬表決 3綠委不甩黨紀跑票 柯建銘：送中評會處理

余天萊豬表決跑票？原來在忙打「麻將手遊」

余天萊豬表決跑票？原來在忙打「麻將手遊」
校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定

校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定

熱門新聞

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
600元紓困支票 財政部本周開始寄出

600元紓困支票 財政部本周開始寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手