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台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

記者曹悅華／台北報導
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

一名長榮紐籍機師由於多次值勤未帶口罩、頻頻咳嗽，截至目前已經傳染給兩個機師，還有一個廣明女員工，導致台灣本土253天零確診破功。對此，機師工會稍早發出聲明表示，當下有執勤組員勸告提醒，但該機師語意囂張。呼籲組員都要做好自我防疫措施，執勤務必配戴口罩。

紐籍機師由於多次值勤未帶口罩、頻頻咳嗽，截至目前已經傳染給兩個機師，還有一個廣明女員工，導致本土253天零確診破功。據悉，該機師入住負壓病房時的行徑就令人大翻白眼。根據護理師爆料，該紐籍機師第一天入住態度就很差，常常發脾氣、咄咄逼人問問題，且不太願意配合醫療人員。甚至覺得檢驗報告是假的，是台灣人要害他，只因為他感染同事就被當成代罪羔羊。

長榮航空22日下午也發出聲明表示，日前一位外籍機長違反防疫相關規定並確診個案，公司將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

對此機師工會說明，該次紐籍機師確診案例，該員於執勤時有咳嗽症狀且不配戴口罩，雖經其他一同執勤組員勸告提醒，但該員仍不與理會，且語意囂張，事後同飛組員也填寫報告通報公司。工會對於該同飛組員勇於發揮「組員資源管理」（CRM）精神適當提醒，感到驕傲，但令人遺憾的是，同飛組員仍不幸被傳染確診。

機師工會說，為避免此次事件再次發生，工會已宣導，如果組員遇到執勤不戴口罩的事情再次發生要先口頭勸戒；勸導不成立刻打電話回公司，說明該員不遵守防疫無法執勤，拒絕執勤；最後一步是通報疾管署。

機師工會說，防疫必須由組員們一點一滴的擔起，組員身為防疫前線，不容忽視。工會說保護自己同時，也保護家人，更要守護的是台灣得來不易的防疫成果。且希望社會大眾可以支持與肯定絕大多數持續努力到現在的組員與航空相關從業人員，大家的肯定與支持，是支撐機組員持續堅持到底的原動力。

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