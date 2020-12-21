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英國新病毒株恐影響疫苗保護力？ 三位專家這麼說

記者黃惠群、邱宜君／台北報導
圖為施打新冠疫苗。美聯社
圖為施打新冠疫苗。美聯社

英國新冠病毒變異種「B.1.1.7病毒株」傳播力增強7成，造成疫情大流行，全球超過20國宣布赴英交通禁令。

林口長庚醫院病毒室主任施信如表示，這次英國病毒變異種共有14點不一樣，其中3點變異位在表面蛋白質S蛋白（Spike protein），但因尚未進行臨床動物實驗，目前難以判斷其餘改變會對病毒毒性造成什麼影響。

為何傳播力較原本病毒高出7成？台灣國衛院感染症與疫苗研究所生物製劑廠執行長劉士任表示，這次突變的位點很多，只有一小部分發生在S蛋白上，可能是其他突變位置造成傳播速度變快。施信如則表示，新變種病毒因受體結合方式改變，能逃脫人類免疫力，所以能更容易地適應人類宿主。

針對是否會讓檢驗出現偽陰性，施信如表示，從基因序列和臨床觀察來看，用核酸檢驗不會影響檢驗結果；若是抗原對抗體、抗體對抗原的檢驗方式，則影響有限。她認為，新病毒株並不會讓檢驗結果出現偽陰性的狀況。

至於疫苗是否會影響疫苗的保護力？施信如表示，因為新種病毒株並未改變抗原性，再加上新病毒株對抗原對抗體、抗體對抗原的檢驗方式影響有限。因此她認為不會影響疫苗的保護力。

台灣國衛院感染症與疫苗研究所副研究員杜鴻運表示，依據目前所知，突變是造成傳播速度比較快，增加防疫的困難度，但比較不影響病毒與人體細胞的結合，所以疫苗不會白費。英國既然已經在打疫苗，或許可以觀察其後續發展，就可以證實疫苗的保護力是否受影響。

劉士任則表示，除非突變大到把S蛋白質幾百個胺基酸排序都改變了，疫苗才會失效，目前認為現有疫苗還是可以有效幫助人類去辨識新冠病毒、產生免疫力。

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