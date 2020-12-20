對反萊豬醫師蘇偉碩撤告？陳時中：以正視聽 可以考慮

陳時中21日表示，「不是要蘇偉碩認錯」，最主要能以正視聽，錯誤訊息不要傳播，「如果可以就不提告」。（記者楊雅棠／攝影）

醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害言論，被衛福部告發違反食安法。但昨天衛福部食藥署發布新聞稿，指蘇偉碩若願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部願意視情形，向警方補充澄清資料。是否願意撤告？衛福部長陳時中 表示，最主要能以正視聽，錯誤訊息不要傳播，「如果可以就不提告」。

陳時中今赴立法院衛環委員會備詢，會前媒體詢問陳時中究竟要蘇偉碩公開認錯，是要認什麼錯？是要蘇偉碩承認「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」是錯的，還是「萊劑有毒性」是錯的？

陳時中仍不願清楚說明，僅說「不是要蘇偉碩認錯」，而是要把錯誤訊息更正，如果能跟社會大眾說清楚，「就會覺得事情解決了」。

含萊劑美豬將於明年元旦開放進口，蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，遭食藥署以散布不實訊息告發，之後蘇偉碩在臉書 發文將原萊劑比搖頭丸毒250倍修改為0.25倍，並表示是引用的論文數據誤植。

而蘇偉碩今天仍將與民間反瘦肉精毒豬聯盟到美國 在台協會（AIT）抗議萊豬。蘇偉碩說，將提供相關科學證據，送上「台美友好，無萊盡歡」墨寶，內容為「台美老朋友，宜煮東坡肉；無萊賓主歡，一飲天美祿」，並邀AIT處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險進行科學對話。