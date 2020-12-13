台灣爭取加入CPTPP 外交部：正與11會員國接觸

台灣 網路謠傳「政府根本沒有向CPTPP提出正式申請、中國 打壓不給進」等言論與圖片，台外交部今澄清為不實言論，並表示，一旦完成與所有會員國的非正式諮商，定將依程序正式遞件申請入會。

台灣要走出去，加入像... 由經濟部發佈於 2020年12月13日 星期日

台外交部指出，根據跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）入會的程序，新會員國必須先與所有會員國完成非正式的諮商，取得共識後，才能正式向CPTPP遞件提出申請；CPTPP執委會接獲申請文件後將成立工作小組，進行實質討論與審核。

台外交部表示，台灣目前與11個CPTPP成員國刻正進行非正式的諮商程序，各會員國皆已清楚瞭解台灣爭取入會的決心與步驟，態度均相當正面；一旦完成與所有會員國的非正式諮商，台灣定將依程序正式遞件申請入會。

台外交部重申，台灣加入CPTPP對於國家的經濟發展至關重要，且與相關會員國可建立互惠互利的經貿合作機會。政府由衷希望各界人士齊心同力，摒除成見，團結一致，對外共同爭取最大的國家利益。