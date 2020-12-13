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教授父持衣架狠打小二女兒…只因「數學教不會」

記者陳宏睿／台中13日電
台中市劉姓男子因女兒數學教不會，持衣架打女兒，遭台中地院判拘役50天，緩刑2年。（本報資料照片）
台中市劉姓男子因女兒數學教不會，持衣架打女兒，遭台中地院判拘役50天，緩刑2年。（本報資料照片）

台中市劉姓男子是博士，他因教就讀國小的女兒數學時，因女兒屢教不會，劉就持衣架打女兒的下肢，造成女童下肢多處瘀傷，劉妻發現後，告劉違反家暴防治法，台中地院審理後，認定劉犯行明確，依法判拘役50天、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，法治教育3場、並支付公庫3萬元台幣，劉上訴遭駁回確定。

判決書指出，劉姓男子是博士，他在去年6月間，在住處教就讀國小的8歲女兒數學時，因女兒屢教不會，所以劉就拿衣架打女兒，造成女兒下肢多處瘀傷，劉妻替女兒提告，劉到案時辯稱，他是合理的管教，「女兒本身長期有問題，女兒下肢瘀傷是長期累積的結果」。

台中地院審理後，認為女童只因數學算不好，並非故意不遵從劉的教導或有何偏差行為，且劉欲達教導數學或指導功課目的，並非以體罰的方式為之，劉以衣架毆打女童，導致女童雙腿多處挫傷，併瘀青的傷害，並不是適切管教，且女童所受傷勢範圍、程度非輕，劉的管教手段顯不相當，已逾越民法懲戒權的範疇，無從援引阻卻違法。

全案依法違反家暴防治法，判拘役50日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期內接受受理執行的地方檢察署所舉辦的法治教育3 場次，且禁止對被害人實施家庭暴力，另應於判決確定後3個月內向公庫支付3萬元台幣。

劉姓男子收到判決書不服，提出上訴，台中地院審理後，認定原審認事用法並無違誤，量刑亦稱妥適，應予維持，駁回劉訴請，全案確定。

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