浙江台商同旅館住過確診者 專家憂空調惹禍

專家強調，邊境管制好壞，會決定台灣疫情發展。（記者潘俊宏／攝影）

浙江台商案719染疫之謎，持續霧裡看花，中央流行疫情指揮中心本月9日以「同一檢疫旅館 無人確診」為由，認為本土染疫可能性極低，但昨天發言人莊人祥更正，該旅館六樓曾住過本月5日確診的案693，但兩人住房相隔三層樓，染疫機率低。專家則憂心空調空氣傳播惹禍。

據了解，該檢疫旅館就在台北市，台北市長柯文哲說，「若是在防疫 旅館內部感染，這就不得了。」若同一家防疫旅館出現兩個案例，就要著手疫調，北市府已嚴密疫調中，希望可以擋住，就僅有這兩個案例。

案719上月22日返台，防疫旅館居家檢疫住三樓期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，隔日送醫採檢確診；案693為一名德國籍30多歲男性來台探親，11月29日入境，於德國曾接觸確診者，12月3日出現症狀，送醫採檢確診，兩人同在旅館約五天。

莊人祥表示，檢疫者至該防疫旅館報到後，皆透過樓梯前往房間，非坐電梯，檢疫期間透過通訊軟體與旅館人員溝通，不用走出房間，僅需開房門即可取餐。個案檢疫期間未擅離房間，也非同天到達旅館，兩人不會有接觸，防疫旅館感染風險低。

不過，為釐清該防疫旅館感染風險，除環境採樣病毒，已針對14名工作人員採檢病毒核酸及血清抗體，預計最快今天公布結果。另指揮中心昨中午緊急會議決定，對案693及案719兩名確診者進行培養病毒，基因序列約一周後出爐。

最早提出防疫旅館感染管控有疑慮的台大兒童醫院院長黃立民說，「若病毒序列一樣就是旅館出問題」，即使病毒序列不同也不能完全排除可能性，「旅館中也可能有其他未被發現的感染者。」一人一室非萬靈丹，消毒程度、防疫旅館空調都可能有潛在風險。

黃立民引用今年10月國際研究，感染新冠肺炎的雪貂及健康雪貂分別放置於兩個籠子，相通的空調讓空氣傳播超過一公尺距離，上層雪貂也染疫；振興感染科主任李明政認為，須釐清不同層樓空調是否相通，不能完全排除風險，但機率非常小。

常和台灣 並列防疫資優生的澳洲11月再爆群聚感染，源頭被懷疑是防疫旅館，李明政強調，邊境管制好壞決定台灣疫情，防疫旅館是最後一道防線，入境旅客發病風險最高日子都在防疫旅館度過，一旦管理鬆散，防疫旅館出現群聚，症狀不明顯者直接進入社區，恐成防疫破口。