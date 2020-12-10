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台今年最大地震！ 氣象局:不排除一周內有4.0以上餘震

記者邱瓊玉／台北報導
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但到22點左右已陸續恢復行駛，跑馬燈也打出相關資訊。記者曾原信／攝影
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但到22點左右已陸續恢復行駛，跑馬燈也打出相關資訊。記者曾原信／攝影

宜蘭縣晚間9點19分發生芮氏規模6.7地震。根據中央氣象局觀測，地震位置發生在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，也就是台灣東部海域，地震深度為76.8公里。其中宜蘭最大震度達四級，新北、花蓮、台北、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義等十縣市也都是四級。

此外，基隆、新竹市、台東縣、彰化縣、嘉義市、高雄市、台南市為3級；屏東、澎湖2級，連江縣1級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是今年規模最大的一次地震，屬於隱沒帶產生的地震，因為深度很深，達到76.8公里，再加上震央較靠近台灣，所以宜蘭、台北其實差不多距離，甚至連桃園、苗栗和震央的距離都差不多，震度也相同。

值得注意是的，今年這是第四個芮氏規模達6以上的地震，且都發生在台灣東北部外海地區，陳國昌表示，由於其他三個芮氏規模達6以上的地震，相較於台灣的方位都比較邊緣一點，今晚的地震卻是最靠近台灣的，所以震度也較大。

陳國昌表示，台灣東北部外海地區地震發生的原因有很多種型態，今晚屬於隱沒帶型態，其餘有些是破碎帶，民眾會覺得震度感受很大，主要是因為震央很深，短波衰減較快，剩下的是長周波，所以感受得特別明顯，不過所幸時間很短。

陳國昌也提醒，台灣平均每年芮氏規模達6以上的地震為2.3個，今年截至目前為止，總計有4個，不排除一周內會有規模超過4.0以上的餘震。

地震 台灣

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