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網友力量大！一篇網文讓台灣巧克力世界冠軍一夕崩塌

編譯中心 / 綜合報導
一名當時22歲的女大生，到位於大鵬灣的「福灣莊園」(圖)實習，被董事長伸手從後方襲臀摟腰，籍口詢問她「有沒有變胖」，要求女大生讓他抱一下「秤重」，雙手並不斷在女大生身體後方游移。記者林順良／攝影
一名當時22歲的女大生，到位於大鵬灣的「福灣莊園」(圖)實習，被董事長伸手從後方襲臀摟腰，籍口詢問她「有沒有變胖」，要求女大生讓他抱一下「秤重」，雙手並不斷在女大生身體後方游移。記者林順良／攝影

台灣知名世界巧克力冠軍福灣，近年聲譽大漲，但近日被一篇網友以舊聞分享回顧的方式，讓鄉民發起拒吃拒買，不少網友一臉狐疑，「是發生什麼事？」起因在於5年前的一宗職場性騷案，董座公開對女實習生3度熊抱後被投訴，換來的，卻是女實習生慘遭免職的結果。

2015年，福灣還未崛起成世界冠軍的台灣品牌，一名當時22歲的女大生，到位於屏東大鵬灣的「福灣莊園」實習，1月10日當晚一人值班時，63歲的董事長(現任執行長許華仁的父親)，剛開始跟著在整理吧檯的她，透過監視器畫面得知，董事長緊跟一會後，直接伸手從後方對女大生襲臀摟腰，籍口詢問她「有沒有變胖」，要求女大生讓他抱一下「秤重」；爾後因女大生反抗掙扎轉往至吧檯右側，董座便直接尾隨過去3度熊抱，雙手並不斷在女大生身體後方游移。

當晚女大生在身心受創後向公司投訴，得到的卻是：「既然妳看到他(董座)會覺得尷尬，那妳東西收一收，明天不用來了」的回應，該名許姓董座在東窗事發後，坦言自己是看對方可愛，「才來玩一下」，兒子許華仁還斥責女大生「私生活混亂」、「手上缺零用錢」，該案最終以福灣董座被依違反性騷擾防治法起訴，重判8個月。許華仁也被女實習生控告妨害名譽，最後被判拘役40天，民事賠償6萬台幣。

該起案件原已判決結案，於11月15日被網友突然以「回顧」舊聞的方式揭露，並向大眾發起｢拒買性騷巧克力｣活動；該起事件在福灣奪得世界冠軍後又被浮上檯面，重創其聲譽。

在輿論沸沸揚揚快兩週後，福灣巧克力11月27日在臉書發出聲明稿，表示抱歉讓支持者與好朋友失望了，在事發後除了向當事人道歉，董事長許峰嘉也被免職；創辦人許華仁在事發時因保護家人心切，亦有失言，如今已成人夫、人父，對女性於職場的權益與處境，更能感同身受，並稱福灣團隊會記取教訓，以最高道德標準自我要求，為創造更好的工作環境和更優質的產品，繼續努力。

桂冠公司7日在興論壓力下終於開出第一槍，表示對於供應商福灣處理不周全一事，宣布即刻停產與福灣聯名的「巧克力湯圓」產品，聁與消費者站在同一線；至於已上架的「桂冠巧克力湯圓」的買賣所得，將會全數捐做公益。

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