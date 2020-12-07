受中國情蒐機關指揮在台發展組織 何建華遭訴

何建華。(資料照，記者王聖藜/攝影)

中華婦女聯合會理事長何建華、秘書包克明，涉嫌收受中國 對台情蒐機關全國台聯會款項，在台發展組織，指揮組織成員蒐集台獨資訊，台北地檢署今天依違反國家安全法起訴2人。

何建華去年代表中華統一促進黨參選不分區立委，檢調查出她招待民眾到金門、廈門旅遊，涉及賄選，展開搜索、約談行動，調查局台北市調查處中正組組長劉錦勳檢視何女手機時， 發現她接受中國統戰組織指揮在台蒐集資料，進而偵破此案。

檢調查出，何建華自民國106年5月間起，為爭取中國全國台聯會等涉台單位的經費，以及政策支持她在台灣 發展中配組織，撰寫「希望祖國能夠對在台的大陸籍人摸底」、 「具體的規劃與作法可從五大方向著手」等文件，以提出在台灣發展中配組織的工作計畫。

何女另指示包克明撰寫「社團法人中華婦女聯合會工作計畫」給中國涉台官員，另利用中國各省市台聯會資源在台主持、發展中華婦女會，為中國推動 「兩岸統一、一國兩制」等對台政策。她並要求中華婦女會會員蒐報法輪功在台活動訊息，回報給中國對台情蒐機關。

檢調調查，何建華參加中國北京兩岸婚姻家庭中配回娘家活動時，接觸到當時統戰部所屬全國台灣同胞聯誼會副部長高偉等人，高偉指派下屬與何女持續聯繫，長期以「在台陸配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，並提供資源讓何女在台發展組織。

何建華另受中國北京市台灣事務辦公室調研員王正智指導，負責刺探及蒐集具有台獨理念的台灣民眾赴中資料，掌控台獨資訊。檢調查出，一名台灣學者去年8月間與中國某學院簽約出任副教授，何女將提供相關資訊給王正智供中國國安單位追查後，壓迫該學院取消聘用。

另外，王正智去年8月間以微信傳送告知何女，高雄市議員黃捷的母親在中國廈門經營茶葉買賣，「用賺大陸的人民幣 支持女兒在台灣搞台獨」，要求何女協助了解黃捷相關資料，何女當天回覆王正智有關黃捷的相關報導。

何女去年獲統促黨提名為不分區立委候選人後，依據中國全國台灣同學會副會長黃信瑜指示，在台散布網路假訊息、 發動陳抗活動與妨害總統蔡英文選情。

檢調發現，何女為爭取中國統戰機構各方金援，依全國台灣同學會指示，於總統大選期間發動陳抗活動，擴大渲染總統候選人蔡英文學歷造假爭議，藉由群眾活動擴大召募成員參加組織，並領取全國台灣同學會3萬元人民幣金援。

檢方偵辦後，依違反國家安全法起訴何、包。檢察官認為，何女濫用憲法所保障民主法治與人權保障的機制，嚴重破壞國家安全，包克明曾為媒體從業人員，竟甘為統戰犬馬， 協助撰寫統戰工作計畫，罔顧國家安全，2人惡性重大，請法官從重量刑。