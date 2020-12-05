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蔡英文稱轉型正義有成 學者批：體制暴力迫害人權

台灣新聞組／台北6日電
蔡英文總統5日出席「世界人權日典禮」時表示，與四年前相比，台灣轉型正義、人權工作有明確進展。（記者季相儒／攝影）
蔡英文總統5日出席「世界人權日典禮」時表示，與四年前相比，台灣轉型正義、人權工作有明確進展。（記者季相儒／攝影）

蔡英文總統、監察院長陳菊昨天出席世界人權日典禮，蔡說，四年前她宣示推動轉型正義，如今，台灣轉型正義、人權工作有明確進展，包括建立獨立機關促轉會、國家人權委員會、人權博物館，但要「扭轉過去執政者對轉型正義的不作為」，該做的事還有很多。

不過，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑說，民進黨前主席施明德曾說，促轉會是一群欠缺專業良心的人組成，蔡政府創建促轉會、黨產會等「東廠」，更把應該獨立的NCC、大法官「東廠化」，這算是哪門子轉型正義？馬八年執政用心於族群和解，對二二八事件與白色恐怖正式道歉；蔡英文上台後完全扭轉成仇恨式、清算式「東廠政治」，歷史會記住她對台灣傷害的所作所為。

東吳大學法律系教授陳清秀也質疑，台灣轉型正義的法制及實踐，卻是蔡政府以「體制暴力」方式來迫害人權。台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉說，蔡政府致力的轉型正義，不檢討現在發生的問題，用意在於鞏固政權，以確保執政的正當性，「蔡政府根本不是轉型正義，而是建立新的黨國」。

白色恐怖景美紀念園區昨天舉行「世界人權日典禮」，蔡英文說，在她當總統第一年的世界人權日，她也來到相同的地方，宣示要推動轉型正義；四年過去了，回顧這段時間，轉型正義和人權工作確實有明確進展，包括建立推動轉型正義的促轉會、建立國家級人權博物館、獨立的國家人權委員會。但要扭轉過去執政者對轉型正義的不作為，該做的事還有很多，盼在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實、人權保障更徹底。

亞洲民主專題影展昨舉行開幕式，促轉會主委楊翠出席致詞說，當權者對人權的迫害、侵奪，是隨時隨地的，過去發生的，現在到處發生，未來也很可能發生；對人權的爭取，將是永恆的普世價值。

台灣 蔡英文 博物館

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