檢測僅1種？新聞稿烏龍讓民眾卡機場難返台

陳以信說，11月25日中央疾管中心所公布的英文新聞稿，只有列出允許一種檢測方法（RT-PCR）的結果。外交部領事事務局的英文新聞稿也跟著這樣寫。（取材自陳以信臉書）

衛福部日前公布「秋冬防疫專案」，返台民眾或轉機旅客，須附三日內新冠病毒核酸檢驗陰性報告。國民黨立委陳以信接獲旅居美國 的民眾陳情，因衛福部烏龍英文新聞稿，造成民眾卡在海外機場 無法返台。

陳以信指出，當時新聞稿表明「檢驗方法須採用分子生物學核酸檢測 」，例如PCR、RT-PCR、NAA、NAT等，附件中也明確列出檢驗方法包括：PCR、Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR、NAA、NAAT、NAT、LAMP等。

不過，陳以信說，11月25日中央流行疫情指揮中心公布的英文新聞稿，只有列出允許一種檢測方法（RT-PCR）的結果，外交部領事事務局的英文新聞稿也跟著這樣寫。造成部分台籍旅外民眾，使用其他檢測方法的陰性結果不被認可，被海外機場拒絕核發登機證，而無法返台。

陳以信說，他接獲陳情後發現，網路上還有其他民眾也碰到相同問題，他要求指揮中心、外交部領務局、交通部民航局立刻動起來，盡快修正對外公布內容，千萬不要讓海外民眾卡在機場回不來。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，昨天中午已緊急修正，多加一個連結說明檢驗方法有多樣選擇，且不管是陰性，還是檢驗格式不同，都可用「切結」方式處理，民航局正積極讓海外或航空公司了解新規定。