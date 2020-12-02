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持陰性證明入境台灣 5人仍確診 沈富雄：為何不普篩？

台灣新聞組╱台北3日電
沈富雄主張機場普篩，取代入境後兩周隔離。(本報資料照片)
沈富雄主張機場普篩，取代入境後兩周隔離。(本報資料照片)

台灣昨新增六例境外移入新冠肺炎病例，高達五人持有核酸檢驗陰性報告，仍陸續確診，讓秋冬專案強制檢附採檢證明受質疑。指揮官陳時中表示，將進一步評估居家檢疫期滿前採檢可行性。民進黨前立委沈富雄表示，為何台灣不在機場實施普篩？如果印尼疫情暫且無法趨緩，禁令還要再延兩周嗎？陳時中可以不計後果，且戰且走，台灣老人要且等且活嗎？

沈富雄昨日在臉書說，他一向不贊成全國普篩，因為是勞民傷財，徒勞無功。但他主張機場普（快）篩，如果因而取代兩周隔離，就是美事一樁，但陳時中偏偏不篩，因為會有偽陽與偽陰這令人啼笑皆非的理由。

沈指出，陳時中說，偽陽將壓垮醫療體系，這是從何說起？偽陽率小於5％，只要呈陽者再篩一次，不就得了？因為偽陽不可能同一人身上出現兩次。沈說「偽陰」這一個論點他比較不敢反駁，直到最近陳時中下令12月1日起，所有入境者，包括台籍民眾，都要檢具三天內陰性證明，他才恍然大悟，原來陳時中把機場全篩外包給所有入境者的祖國或入境國，陳對自家篩檢可能發生的偽陰耿耿於懷，為何對這麼多來源不明的可能偽陰卻全不在意呢？說穿了，機場不篩的真正原因可能是人力不足，試劑用錢買就可以了，疫情發生迄今都快一年了，醫技人員仍然不夠用，這是哪門子的「超前部署」？

昨新增六人有五人持有核酸檢驗陰性報告。陳時中坦言，即使檢附陰性證明仍會出現「遺漏者」，但可攔截絕大多數確診者，減少飛航過程感染風險。

指揮中心另外新增三個入境免付採檢證明例外事項，包含「未滿七歲嬰兒及幼童」、「航班取消，致核酸檢驗報告逾期者」及「緊急協處個案的同行者」，簽署切結書及檢具佐證文件，如可辨識出生日期文件、附原航班訂票資訊及原檢驗報告，得入境自費採檢，將不予裁罰。

陳時中說，持偽造或變造的核酸檢驗報告入境，裁罰15萬元(台幣，下同，約5000美元)且移送法辦；此外，拒絕規避採檢，以言行威脅、侮辱檢疫人員，均開罰15萬元最高罰鍰。若切結入境自費採檢卻未配合者，裁罰5萬元；主動告知未持有核酸檢驗報告而逕自返台者，裁罰1萬元。

陳時中 機場 台灣

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