曾幫馬英九贏官司...律師宋耀明涉拉法葉案遭懲戒停職

宋耀明涉違反律師倫理，台灣律師懲戒委員會決議停止宋執行職務6個月。圖／聯合報系資料照片

台灣 理律法律事務所受中華民國政府委任，草擬拉法葉案合約及排佣條款，拒絕軍火商佣金，但該所知名律師宋耀明，事後卻接受軍火商汪傳浦子女委任，保衛汪家佣金，還在法庭上對檢察官強力攻擊；台灣律師懲戒委員會認為，宋耀明此舉涉及利益衝突迴避，違反律師倫理，11月30日決議宋耀明停止執行職務6個月。

2017年刑法沒收新制上路，前特偵組向法院聲請沒收汪傳浦遭瑞士凍結的9.69億美元 佣金，汪家為了捍衛資產，找來宋耀明擔任辯護人；台北地檢署檢察官林達對此曾質疑，同一家律師事務所，竟對同一個排佣條款做出全然相反的詮釋與作為，北檢後來分案調查。

1989年，海軍向法方購買拉法葉艦，國防部特別委任理律法律事務所，由主持律師陳長文先生擔任顧問，草擬與法國湯姆笙公司之購艦合約。當時，為了杜絕軍火掮客關說行賄我國官員，陳長文律師特別在合約中設計了排佣條款，明文規定法方湯姆笙公司不准給付任何人佣金，否則應對我國政府賠付違約金。

林達指出，這項排佣條款的源起，是海軍當時已經直接跟湯姆笙公司接上線，完全不需要軍火商中介，任何佣金都難逃回流成為行賄官員舞弊的回扣，在當年獵雷艦等軍購案疑雲四起的年代，台灣軍方已難承受拉法葉艦案再淪為犯罪舞弊的溫床，因此理律法律事務才會建議訂定這項條款。

不過，湯姆笙公司還是偷偷找上了汪傳浦，付了超過5億美元的天價佣金，汪傳浦也找上了負責拉法葉艦案的後勤上校組長郭力恆，賄賂郭力恆1800萬美元。這些鉅額款項，在2000年因法國前外交部長杜馬遭司法調查，坦承拉法葉艦案軍售台灣的「喝采行動」曾付出巨額佣金而曝光，引起法國政壇震撼。

瑞士當局在隔年扣押凍結了這些鉅款，迄今已滾到超過9.6億美元，雖然排佣條款沒辦法杜絕汪傳浦行賄郭力恆，但在20年後的法國仲裁庭，起了至為關鍵的決定性作用。

2010年5月，巴黎國際商務協會仲裁庭做出公正的決定，法國湯姆笙公司因為違反排佣條款，被查獲付了鉅額佣金給汪傳浦，因此必須賠償中華民國8.7億美元的天價違約金，這個金額也列入了世界紀錄。

宋耀明曾任檢察官，後來轉任律師，曾替前總統馬英九 打贏特別費案，曾是理律知名王牌大律師，目前在元大集團擔任高階經理人職務。