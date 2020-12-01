接受澳媒專訪 吳釗燮盼台澳簽署經濟合作協議

台灣外交部長吳釗燮30日接受澳洲廣播公司專訪。圖/台灣外交部提供

台灣 外交部今天表示，外交部長吳釗燮30日接受「澳洲 廣播公司」（Australian Broadcasting Corporation）專訪時表示，期盼台澳未來雙邊可再進一步建立安全對話機制與經濟合作協議（ECA），深化雙邊交流。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮30日接受澳洲廣播公司The World國際新聞節目Behind the Wall單元主持人Stan Grant視訊專訪，內容於12月1日透過電視及網路報導形式播出；外交部表示，「澳洲廣播公司」為1929年成立的澳洲國營媒體，新聞頻道每周收視率達350萬人次，新聞網站每月瀏覽人次達1500萬。

外交部表示，吳釗燮在回答台灣應如何面對中國 侵略野心時，表示台灣位居中國軍事威脅與威權主義擴張的最前線，除堅定持續展現自我防衛決心，並期盼與美、日、澳、印等理念相近國家加強情資交換及合作，以維護印太區域和平穩定。台灣向國際社會傳達我國不僅捍衛自身領土，更是守護共享的民主價值。

吳釗燮表示，蔡英文總統自2016年上任以來，始終以負責任且溫穩健和的態度處理兩岸關係，並獲理念相近國家的認同，這就是台灣政府努力維繫的兩岸現狀。

吳釗燮表示，澳洲支持台灣參與世界衛生大會，這說明了日益密切的台澳關係，期盼未來雙邊可再進一步建立安全對話機制與經濟合作協議，深化雙邊交流；對於中國近日對澳洲採取反傾銷作為，他表示不樂見中國以貿易手段對澳洲施壓，並以台灣過去數十年面對中國經濟威脅的經驗，呼籲澳洲政府應結合理念相近國家力量共同面對中國的壓力。