台駐美代表處最新疫情 23人居家隔離觀察

台駐美代表處駐美處，25日新增9名確診後，共有23位接觸者在家隔離。(記者張文馨／攝影)

台駐美代表處駐美處28日更新染疫人員和員眷狀況，經26日晚間和台防疫專家討論後，共有23位接觸者在家隔離觀察2周，30日前完成全面採檢，另外，下周將安排軍事代表團工作人員採檢。駐美代表處於25日新增9名確診案例，確診者共14人，駐美代表蕭美琴因曾接觸確診者，目前居家隔離中。

駐美代表處表示，25日的9名確診者中，有1名女性職員出現症狀，其餘均無，為保險起見，確診無症狀者，都已經完成PCR核酸檢驗，未來還會安排其他員眷接受核酸檢驗。

另外，駐美代表處表示，截至目前，已將辦公大樓進行兩次大規模消毒；因應美國疫情 攀升，再度調整辦公室和居家工作人員的調度，核心業務不受影響。

根據駐美代表處統計，確診者為8女6男，從20多歲到60多歲都有。上月22日有60多歲男性職員及其配偶輕微發燒後採檢確診，為駐美處確診首例。

首例確診職員已康復，經兩次採檢陰性後恢復工 作；本月18日職員A的配偶身體不適採檢確診，目前職員及其家人都是採檢陰性，確診者在家隔離。

另外，24日確診的兩位工作人員，分別為20及30多歲的男性，分別因為失去嗅覺與身體不適採檢確診，20多歲男目前無症狀，30多歲男目前出現輕微頭痛和口乾舌燥等症狀。

25日確診的9人中，包含兩名職員的配偶、五名職員和兩名雇員；其中一名40多歲女性職員採檢陽性，出現肚子痛、頭暈及頭痛症狀，其餘確診者均無症狀，配偶確診的職員也完成採檢結果為陰性。

駐美代表處表示，14名確診者中，3人為同組工作人員，2人同屬另一組，其餘確診者分屬不同組別和辦公空間，彼此業務往來有限；另外，眷屬確診之職員配偶均採檢陰性，不排除各自受到社區傳播而感染。