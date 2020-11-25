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美萊豬叩關 蘇貞昌定調：先查廠再進口台灣

台灣新聞組／台北26日電
政府開放萊豬赴美查廠被質疑「跳票」，行政院人士表示，行政院會今將由院長蘇貞昌宣示，須經查廠，台灣才同意美國萊豬進口。圖為日前秋鬥遊行反萊豬畫面。（本報資料照片）
政府開放萊豬赴美查廠被質疑「跳票」，行政院人士表示，行政院會今將由院長蘇貞昌宣示，須經查廠，台灣才同意美國萊豬進口。圖為日前秋鬥遊行反萊豬畫面。（本報資料照片）

美國萊豬叩關，政府官員的說法被質疑訪美查廠「跳票」；但行政院人士表示，行政院會今將由院長蘇貞昌宣示，美方要進口肉品的屠宰工廠，必須經過查廠，台灣才同意可出口登台，換句話說，台灣雖從明年1月就可開放進口，但新申請的業者一定要經過查廠後才能進口，原有的美豬進口業者則是明年元旦起逐批檢驗。

針對明年元旦就要開放含萊劑美豬牛進口，衛福部長陳時中日前承諾事前訪美查廠，次長石崇良卻說不一定要在進口前查廠，引發質疑；蘇貞昌日前在立院解釋，未來疫情過去，一定針對新進口的部分查廠。

●政院人士：不會有新業者想硬闖

政院人士指出，相關行政命令雖是明年1月就開放進口，但政策開放與廠商進口是兩回事，美豬查廠是對欲進口至台灣的新申請肉品屠宰工廠，必須先經過查廠，台灣才同意可以出口來台；為了讓民眾安心，既有的美豬進口業者明年元旦起則必須逐批檢驗，「因此，陳時中說沒有查廠、沒有進口，搭配蘇貞昌表態疫情後才查廠，以及蔡總統提及疫情期間無法查廠，都不違和、非轉彎也不衝突。」

政院人士估計，不會有新的美豬業者想硬闖，因為業者這樣實際上是浪費錢，若沒有申報就運來台灣，海關一定擋，少則銷毀多則罰款，並不實際。在野黨則希望行政院不要打假球，會嚴格監督政府查廠的流程。

●立院清場 藍放話綠硬來就開戰

在立院部分，民進黨也決定清理戰場。蘇貞昌已12度赴立法院施政報告遭國民黨立院黨團杯葛，民進黨立委昨天下午起排班占住議場門口，力求蘇貞昌能在明天院會順利上台報告。民進黨團總召柯建銘表示，蘇貞昌一定會上台。國民黨團總召林為洲則說，若民進黨團硬幹，那就終須一戰。

柯建銘表示，國民黨團的訴求一變再變，其實執政黨已盡量滿足國民黨訴求，包括召開食安會報，或是赴美查廠等，這都沒有問題，國民黨團還有什麼理由杯葛？

林為洲表示，蘇貞昌至今不願對開放美國萊豬進口政策道歉，對於在野黨要求應完成的事先查廠工作也沒有積極回應，國民黨團不會同意蘇明天上台施政報告，如果民進黨團要強勢幫蘇清場，「那就準備上演全武行」。民進黨團書記長莊瑞雄回稱，民進黨團也「鬥志高昂」。

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