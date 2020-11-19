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住持指土地公託夢 尋往人跡罕至海邊赫見骷髏頭

記者潘欣中／屏東報導
屏東縣一間廟宇蔡姓住持前天依土地公指示到墾丁龍磐公園人跡罕至的海邊，赫見一顆已成骷顱頭的人頭顱，點了三隻香菸和拿出背包內的餅乾、礦泉水祭拜往生者後報警。(記者潘欣中／翻攝)
屏東縣一間廟宇蔡姓住持前天依土地公指示到墾丁龍磐公園人跡罕至的海邊，赫見一顆已成骷顱頭的人頭顱，點了三隻香菸和拿出背包內的餅乾、礦泉水祭拜往生者後報警。(記者潘欣中／翻攝)

台灣屏東墾丁龍磐公園海岸邊昨天發現一顆已呈白骨的人類顱骨，上顎殘留九顆牙齒，警方初步鑑定顱骨沒有刀痕，在附近擴大搜尋後，未找到其他部位遺骸或相關衣物，將以牙齒做失蹤人口DNA比對，特別是海巡署6月在於鵝鑾鼻外海發現一具無頭顱、雙臂和左右腳掌都不見的男性遺體；報案的車城福南宮蔡姓住持說，發現頭顱的整個過程，實在很玄。

恆春警分局說，昨天上午接獲民眾報案指在龍磐公園海岸發現一具顱骨，赴現場勘驗是人類頭骨，顱骨表面已無皮膚組織附著，未見可疑刀痕，顱內有進沙，顱骨上顎尚有牙齒九顆；骷髏人頭發現地位處偏僻礁岩海岸，人跡罕至，旁邊有其他眾多漂流物，經擴大搜尋，未發現其他部位遺骸或衣物用品，研判在該處已有一段時間，有可能是海衝上岸，卡在礁岩中。

恆春海巡隊6月20日下午於鵝鑾鼻外海發現一具男性遺體，沒有頭顱，雙臂和左右腳掌都不見，身分一直未確認，死者穿著專業潛水衣，身上配刀，是否從事非法打魚或其他海上活動，以及有無他殺嫌疑，仍在調查釐清中；前天在龍磐沙灘發現頭顱骨，警方將做DNA比對，釐清是否和無頭屍同一人，今天也有兩組報案失蹤人口的家屬登記比對身分。

讓地方人嘖嘖稱奇的是報案人發現的過程，發現的車城鄉一間土地公廟蔡姓住持說，昨天凌晨土地公入夢指示，原本要他去「口海」和「海邊」，因夢境說法不清楚，他起來拜請示伯公仔更具體指示，入睡後又夢見土地公指示「燈塔北邊」、「沙」，他半信半疑也不知道是何任務，一早醒來便偕妻子開車到鵝鑾鼻燈塔以北的龍坑一帶海岸。

由於昨天一早救難單位出動搜尋採海菜失蹤的吳姓男子，蔡姓住持以為土地公指示要他幫忙找，在該處走了約一個半小時都沒發現，準備回家時，赫見珊瑚礁岩卡著一顆已成白骨的頭顱，才明白土地公交代的尋人任務，當場點了3支香菸和拿出背包內的餅乾、礦泉水，虔心祭拜往生者後報警，回到廟內也告知神明已完成交託任務。

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