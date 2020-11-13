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世界打擊樂年會 朱宗慶打擊樂線上演繹木蘭、泥巴

記者顏嘉瑩／紐約報導
朱宗慶打擊樂團將該打擊樂團30餘年的音樂會精華，製作成「台灣打擊敲響世界」節目，將於世界打擊樂年會上呈現。(紐文中心提供)
朱宗慶打擊樂團將該打擊樂團30餘年的音樂會精華，製作成「台灣打擊敲響世界」節目，將於世界打擊樂年會上呈現。(紐文中心提供)

來自台灣的朱宗慶打擊樂團，受邀於本月來美參加「世界打擊樂年會」(Percussive Arts Society International Convention，PASIC)演出，但新冠肺炎疫情導致實體藝文活動停擺，為了讓台灣表演團隊持續與世界互動交流，文化部駐紐約台北文化中心與朱宗慶打擊樂團合作，將該打擊樂團30餘年的音樂會精華，製作成「台灣打擊敲響世界」(Stunning Virtuosity)節目，於13日(周五)於PASIC年會上呈現，歡迎喜愛表演藝術的民眾欣賞。

今年的世界打擊樂年會在疫情影響下改為於13、14日(周六)，連續兩天在線上舉行，邀請來自美國、日本、瑞士、英國、台灣等10多個國家、超過60個打擊樂音樂家及團隊演出、發表研究，以及交流座談等；朱宗慶打擊樂團作為「晚間音樂會」(Evening Concert)單元演出團隊，將透過演繹「木蘭」、「泥巴」、「有一種嚮往」、「打擊樂之歌」等原創作品，融合傳統與現代、本土與國際，展現多元的跨界合作、發展台灣打擊樂精湛的創意。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，朱宗慶打擊樂團不但是台灣家喻戶曉的表演團隊，也讓打擊樂成為台灣人耳熟能詳的音樂，近年來全球巡演，在國際打擊樂節中更備受肯定；此次雖因疫情嚴峻無法到場參與年會，仍以線上方式演出，讓世界看到台灣打擊樂的表演能量。

「台灣打擊敲響世界」13日下午5時在PASIC年會首播，詳情及節目表可上https://pasic.org/2020schedule/查詢；朱宗慶打擊樂團 YouTube頻道則將於16日(周一)播映影片，連結為https://www.youtube.com/user/Jugroup。

台灣 疫情 紐約

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