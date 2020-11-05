歐洲逾600議員聯名致函譚德塞 挺台參與WHA

圖為世界衛生組織秘書長譚德塞。（美聯社）

世界衛生大會（WHA）9日復會。中華民國外交部今天表示，由歐洲議會及各國國會友台小組主席組成的「福爾摩沙俱樂部」，領銜25國、共644位各國國會及歐洲議會議員今聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞 ，力挺台灣 出席WHA。

由歐洲議會、英國、德國、法國、義大利 、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典及比利時等各國國會友台小組主席組成的「福爾摩沙俱樂部」，結合奧地利、比利時、克羅埃西亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、瑞士、挪威及冰島等25國。

上述共644位各國國會及歐洲議會議員，於5日聯名致函譚德塞，並副知歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟外交暨安全政策高級代表薄睿和，力挺台灣出席今年11月WHA。

台外交部表示，全歐高達644位跨國、跨黨派的各國重量級議員，一致發聲支持台灣參與WHO，這就是國際社會廣大民意的具體展現，顯見國際社會普遍希望台灣能參與WHA。台外交部對歐洲眾多理念相近夥伴，以前所未有的力道展現對台灣的高度支持，表達誠摯感謝。

本次聯名函計有日前訪台的捷克參議長韋德齊，偕參院副議長Jan Horník、Miluše Horská及眾院副議長Petr Fiala；歐洲議會副議長Nicola Beer （德國籍）、Heidi Hautala （芬蘭籍）及Fabio Massimo Castaldo （義大利籍）；法國國民議會副議長David Habib、英國上院副議長Lord Rogan、斯洛伐克國會副議長Gabor Grendel、Milan Laurencik及Juraj Seliga，以及冰島國會副議長Björn Leví Gunnarsson等各國國會外委會主席、副主席等重量級議員參與連署。

台外交部表示，該聯名函盛讚台灣傑出的防疫成果，並指出將台灣排除在WHO以外的不公平待遇，不僅有損台灣2300萬人的基本健康權，也對全球疾病防治網造成危險的缺口；同時籲請譚德塞落實自己提出的「若不能人人安全，就無人安全」（No one is safe until everyone is safe）目標，邀請台灣以觀察員身分出席11月世衛大會。

該聯名函也籲請譚德塞將台灣完全納入世衛會議、機制及活動，以符合各方利益。這是繼數日前波羅的海三國及「中歐四國集團」逾百位國會議員及政要聯名致函譚德塞後，歐洲國家新一波的堅定挺台作為。