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模仿CSI犯罪現場 劇迷行竊11次得手後被逮

記者林昭彰／新北報導
康嫌犯案時在公寓頂樓鬼鬼祟祟被監視器錄到，他鞋子的特徵因此被鎖定。記者林昭彰／翻攝
康嫌犯案時在公寓頂樓鬼鬼祟祟被監視器錄到，他鞋子的特徵因此被鎖定。記者林昭彰／翻攝

租屋在台北市的40歲康姓男子自去年底，共11次到新北市新莊地區行竊，他自稱很認真觀看「CSI犯罪現場」影集，細心學習警方採證技巧，每次偷竊之後都會設法將屋內陳設與鐵窗「復原」、避免留下生物跡證，因此有些被害人甚至1周之後才發現遭竊。但凡走過很難不留足跡，最後還是被警方查獲。

警方指出，康男曾經做過鐵工，犯案鎖定小時候居住過的新莊中港地區，他隨身裝備包括切管器、三色光源手電筒、測鑽筆、珠寶放大鏡等專業儀器，每次刻意將交通工具停放很遠，步行鑽進防火巷躲避監視器，挑選沒關大門的連棟式老舊公寓，直攻頂樓再攀爬遮雨棚從後陽台尋找目標。

他幾乎都全程戴頭罩及手套，避免留下指紋、毛髮，切開鐵窗潛入屋內，用儀器鑑定後取走珠寶鑽石金飾等值錢財物，小心翼翼恢復室內擺設，離去時再將鐵窗鐵管扳回原位。

由於鐵件斷點很平整，不易察覺，被害人也不會常常查看首飾或珍藏品，因此不少人很晚才發現遭竊，甚至可能打掃過房間、破壞現場完整性，增加警方偵辦難度。

康嫌去年12月30日至今年1月底共犯案8件，所得贓物拿到女友老家花蓮台東一帶的銀樓變賣，中間「歇業」近8個月時間，直到國慶連續假期再度犯案3件，這次因康嫌被監視器拍到清楚容貌與服裝特徵，警方從案發地點周邊擴大調閱監視器，鎖定他向朋友借用的汽車，循線掌握行蹤。

警方持搜索票及拘票，經過連續2周跟監，上月29日晚上8時，在長達10個小時埋伏之後，於台北市中山北路他和女友同居處，逮捕正要外出的康嫌，並在屋內查扣犯案時穿著的衣物及頭套、手套及偷來的紀念幣等贓證物，接受偵詢後被依竊盜罪嫌移送法辦。

康嫌隨身攜帶三色光源手電筒、測鑽筆、珠寶放大鏡等儀器。記者林昭彰／翻攝
康嫌隨身攜帶三色光源手電筒、測鑽筆、珠寶放大鏡等儀器。記者林昭彰／翻攝
康嫌隨身攜帶鐵工用的切管器。記者林昭彰／翻攝
康嫌隨身攜帶鐵工用的切管器。記者林昭彰／翻攝
警方在康嫌租屋處搜出犯案工具等贓證物。記者林昭彰／翻攝
警方在康嫌租屋處搜出犯案工具等贓證物。記者林昭彰／翻攝

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