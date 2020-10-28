吳釗燮：中國挑釁不僅針對台灣 民主國家應警覺

台灣外交部長吳釗燮。圖/外交部提供

台灣 外交部今天表示，台灣、美國 今天召開第二屆「台美印太民主治理諮商」總結會議，外交部長吳釗燮指出，中國 近期密集的挑釁行動不僅針對台灣，將持續影響區域和平穩定，呼籲所有民主國家應保持警覺。

外交部晚間發布新聞稿表示，台灣、美國今天召開第二屆「台美印太民主治理諮商」總結會議，採實體及視訊混合方式辦理，台北端在美國在台協會台北辦事處（AIT/T）以實體方式與華府端進行視訊對話。

外交部指出，會議首先由吳釗燮代表台灣以視訊致詞，美國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）則代表美方致詞並主持會議。

外交部說，另邀請美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）、國際共和研究所（International Republican Institute, IRI）、國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）、自由之家（Freedom House）、台灣民主基金會、台灣海外援助發展聯盟、開放文化基金會及勵馨基金會等台美公民社會團體參與。

吳釗燮致詞表示，台美去年共同宣布成立此對話機制，過去一年來雙方討論如何在印太地區持續深化合作促進自由、民主、婦女賦權及良善治理，已達致豐碩成果。

吳釗燮也強調，台灣是捍衛自由民主的堡壘，中國近期密集的挑釁行動不僅針對台灣，將持續影響整個區域的和平穩定，呼籲所有民主國家保持警覺。

美國在台協會AIT也發布新聞稿指出，未來一年，美國及台灣將持續合作，運用台灣在促進宗教自由、婦女經濟賦權、打擊網路誤導訊息散布、透明政府及公正選舉的成就，展現民主價值核心，維護自由開放的印太區域。

AIT表示，雙方優先合作領域包括「共同資助反貪腐、開放政府、民主及人權」、「強化美台公民社會連結」及「將台灣打造為促進民主的平台」。

「共同資助反貪腐、開放政府、民主及人權」部分，AIT指出，美台有意在印太地區共同資助辦理以反貪腐及開放政府為主題相關活動，並將持續探索更多合作機會，促進印太民主及人權。

「強化美台公民社會連結」部分，AIT表示，台灣已核准美國國際民主協會（NDI）在台北設立代表處，美國國際共和研究所（IRI）亦規劃在台長期設點，外交部將成立專責聯繫窗口協助國際NGO來台設點，並將相關資訊公布於專屬網站。

「將台灣打造為促進民主的平台」部分，AIT說，台灣民主基金會、捷克公元2000論壇基金會及美國國家民主基金會，已宣布將於2021年在台舉辦國際民主工作坊，並支持非政府組織強化夥伴關係，以推動印太區域的民主治理。