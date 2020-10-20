台軍情局爆共諜案 北檢聲押禁見退伍上校張超然

台北地檢署複訊後，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見軍情局退伍上校張超然。記者賴佩璇/攝影

軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈與退役少將岳志忠疑似引介退役軍官赴中國 交付人事資料，台北地檢署昨兵分3路搜索並約談張男等人到案，漏夜偵訊後，認為張涉犯重罪且有串滅證及逃亡之虞，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見。

檢調獲報，指軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，於2013年間邀約傅姓退役上校赴中國地區，引介其認識中國地區國安人員。2016年至2018年間，張、周兩人邀約退役少將岳志忠赴中國數次。

張男時常以通訊軟體微信 與中國國安人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介局內退役高官赴中國，以便獲取軍情局情報、人事、布建線民及據點等重要機密資料。高齡80幾歲的傅翁則以證人身分接受國安站約談，初訊已獲請回。

其中幾次是岳翁單獨乘機前往，幾次是三人一起同行，與中國國安人員見面，岳男受周男委託交付文件給中國國安人員。檢調追查，岳翁曾任情資研析單位的最高領導階層，交付的資料疑似是軍情局人員的基本個人資料。

檢調追查，2016年至2017年間，張、周兩人還介紹王姓退役上校赴中國與中國國安人員見面。檢調昨兵分3路搜索並約談張男等3名被告及4名證人到案說明，漏夜偵訊後，今清晨聲押禁見張男，岳翁、周男各以15萬元交保候傳。