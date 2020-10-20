台軍情局爆共諜案 北檢聲押禁見退伍上校張超然
軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈與退役少將岳志忠疑似引介退役軍官赴中國交付人事資料，台北地檢署昨兵分3路搜索並約談張男等人到案，漏夜偵訊後，認為張涉犯重罪且有串滅證及逃亡之虞，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見。
檢調獲報，指軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，於2013年間邀約傅姓退役上校赴中國地區，引介其認識中國地區國安人員。2016年至2018年間，張、周兩人邀約退役少將岳志忠赴中國數次。
張男時常以通訊軟體微信與中國國安人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介局內退役高官赴中國，以便獲取軍情局情報、人事、布建線民及據點等重要機密資料。高齡80幾歲的傅翁則以證人身分接受國安站約談，初訊已獲請回。
其中幾次是岳翁單獨乘機前往，幾次是三人一起同行，與中國國安人員見面，岳男受周男委託交付文件給中國國安人員。檢調追查，岳翁曾任情資研析單位的最高領導階層，交付的資料疑似是軍情局人員的基本個人資料。
檢調追查，2016年至2017年間，張、周兩人還介紹王姓退役上校赴中國與中國國安人員見面。檢調昨兵分3路搜索並約談張男等3名被告及4名證人到案說明，漏夜偵訊後，今清晨聲押禁見張男，岳翁、周男各以15萬元交保候傳。
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