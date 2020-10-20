我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠今年「多害死」30萬人 CDC強烈建議戴口罩搭機

川普造勢高呼「拿下賓州就贏了選舉」

台軍情局爆共諜案 北檢聲押禁見退伍上校張超然

記者賴佩璇／台北報導
台北地檢署複訊後，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見軍情局退伍上校張超然。記者賴佩璇/攝影
台北地檢署複訊後，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見軍情局退伍上校張超然。記者賴佩璇/攝影

軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈與退役少將岳志忠疑似引介退役軍官赴中國交付人事資料，台北地檢署昨兵分3路搜索並約談張男等人到案，漏夜偵訊後，認為張涉犯重罪且有串滅證及逃亡之虞，今清晨依違反國家情報工作法聲押禁見。

檢調獲報，指軍情局退役上校張超然、退役上校周天慈，於2013年間邀約傅姓退役上校赴中國地區，引介其認識中國地區國安人員。2016年至2018年間，張、周兩人邀約退役少將岳志忠赴中國數次。

張男時常以通訊軟體微信與中國國安人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介局內退役高官赴中國，以便獲取軍情局情報、人事、布建線民及據點等重要機密資料。高齡80幾歲的傅翁則以證人身分接受國安站約談，初訊已獲請回。

其中幾次是岳翁單獨乘機前往，幾次是三人一起同行，與中國國安人員見面，岳男受周男委託交付文件給中國國安人員。檢調追查，岳翁曾任情資研析單位的最高領導階層，交付的資料疑似是軍情局人員的基本個人資料。

檢調追查，2016年至2017年間，張、周兩人還介紹王姓退役上校赴中國與中國國安人員見面。檢調昨兵分3路搜索並約談張男等3名被告及4名證人到案說明，漏夜偵訊後，今清晨聲押禁見張男，岳翁、周男各以15萬元交保候傳。

中國 微信

上一則

南極也有台灣人 蔡總統分享科學家林映岑暖心問候

下一則

兩黨議員共提「台灣關係強化法案」 盼提升美台關係

延伸閱讀

川普「爭議言論」刺激極右派 國安專家憂恐掀選舉暴力

川普「爭議言論」刺激極右派 國安專家憂恐掀選舉暴力
威脅國安？路透：中國聯通成美下一目標

威脅國安？路透：中國聯通成美下一目標
威脅國安？中國聯通遭美官方盯上

威脅國安？中國聯通遭美官方盯上
立榮下周再飛東沙 國安大考驗

立榮下周再飛東沙 國安大考驗

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30
美國總統大選在即，川普（左）與白登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，台灣與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，台灣沒有押寶川普。（美聯社）

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

2020-10-19 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」

2歲女兒拍媽裸體 誤傳15人 同事點開尷尬回「謝謝」
收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方

收到陌生男裸照怎麼辦？她一句神回覆嚇退對方
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到剛炸好薯條