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美國新一輪關稅 中國外交部：反對單邊關稅措施

中央社台北24日電
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中國外交部發言人林劍。(路透)
中國外交部發言人林劍。(路透)

針對美國新一輪關稅措施，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會中表示，中方在中美經貿問題上的立場是一貫的、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施，關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益。

當地時間7月23日，美國宣布對包括中國、日本、韓國、印度以及歐盟成員國在內的60個國家和地區實施新一輪關稅。此次關稅稅率介於10%至12.5%之間，是美國依據「1974年貿易法」第301條針對強迫勞動展開調查後的結果。

中國適用12.5%稅率。當被問及中方是否將就美國關稅措施採取反制措施時，林劍未明確回覆。

包括中國、新加坡、日本、韓國等在內的46個交易夥伴被徵收12.5%關稅，英國、馬來西亞和台灣等14個交易夥伴面對10%關稅。

川普（Donald Trump）曾實施為期150天的10%臨時性關稅，該關稅於美東時間24日凌晨12時1分到期，而新關稅將於同一時間生效，至於在運輸途中的貨物可豁免適用新關稅，直到美東時間7月28日凌晨12時1分為止。

中國貿促會此前曾表示，有關措施以關稅手段進行政策施壓，具有明顯單邊主義和保護主義色彩。差異化稅率安排明顯違反非歧視原則和公平競爭原則。

精華 FAQ

  • 發言人林劍表示，中方在中美經貿問題上的立場一貫且明確，反對各種形式的單邊關稅措施，並強調關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益。

  • 美國於7月23日宣布，對包括中國、日本、韓國、印度及歐盟成員國在內的60個國家和地區實施新關稅，稅率介於10%至12.5%之間。

  • 面對是否反制的提問，林劍沒有作出明確回應。中國貿促會則指出，這類以關稅施壓的做法帶有單邊主義色彩，且違反非歧視與公平競爭原則。

關稅 印度 歐盟

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