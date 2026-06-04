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六四37周年 天安門母親禁集體祭奠

中國新聞組／即時報導
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天安門母親被公安局告知，以後不能在六四周年當天前往萬安公墓祭奠遇難親人。圖為六月...
天安門母親被公安局告知，以後不能在六四周年當天前往萬安公墓祭奠遇難親人。圖為六月四日當天在天安門廣場監控的警察。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六四37周年前夕，北京加強對天安門母親祭奠行動的管控。
  • 重點二：當局要求家屬避開6月4日，且須單獨報批並由警察陪同祭奠。
  • 重點三：社群平台與轉帳功能同步審查，六四相關字詞與內容遭封鎖。

昨天是六四事件37周年，北京天安門一帶看似平靜，實則加強管控。每年此時，前往北京萬安公墓祭奠遇難親人的六四受難者家屬稱，他們今年首遭北京警方要求日後祭奠遇難親人必須避開6月4日，且不能集體祭奠，須單獨報批。社交平台上，英國駐華大使館昨在微博發布「坦克人」悼念視頻隨即遭下架；「89」、「64」、「坦克」等字眼也遭嚴格審查，有人轉帳無法輸入64元（人民幣，下同），在微信分享泰勒絲的專輯「1989」也被封禁。

據法廣報導，北京「天安門母親」群體發起人之一張先玲昨表示，北京市公安局通知她們，以後不能在六四周年當天前往萬安公墓祭奠遇難親人；家屬如要祭奠，只能避開6月4日，以家庭為單位單獨報批，獲准後由警察陪同前往，不能集體祭奠。

「現在我的崗哨已經加到三個人了，我出去三個人跟著，已經是最高戒備了吧。他已經通知我們4號不能去祭奠，一個人去也不行，一家去也不行，集體去更不行，要通過他們批准了才能去」，張先玲說，今年是當局對六四難屬管控最嚴厲的一年。

另一位要求匿名的六四受難家屬表示，今年公安局的通知改變了「天安門母親」多年來形成的祭奠方式，「按照國保的說法，家屬今後如要前往公墓，只能避開六四周年日，以家庭為單位單獨申請，獲准後由警察陪同前往，不能以『天安門母親』群體身分集體祭奠」。

過去，六四遇難者家屬每年在6月4日前後雖受到監控，但仍可在官方安排下，由警車接送前往萬安公墓祭奠。

今年在社交平台上的審查也趨嚴。英國駐華大使館昨上午在微博發布動畫短片，內容出現救護車、站在馬路中間雙手提袋的白衣男子、倒下的紅白路障等圖案，中間有數秒人群合唱聲音，無字幕或旁述，被認為是紀念六四而遭平台下架。

在微信朋友圈、QQ群等社交平台，未見網民轉發與六四相關的圖文，福建網民林先生說：「群裡非常安靜，現在誰也不敢發六四圖片，也不敢發『89』和『64』這些敏感數字」。有網民表示，在微信使用轉帳、收款功能無法輸入64元之類的金額；有人在微信朋友圈分享泰勒絲（Taylor Swift）的專輯「1989」遭封禁；在抖音評論區講「坦克大戰」，帳號被封鎖一年。明報報導，多款網路遊戲也限制聊天、語言轉文字、修改個人簡介與頭像等社交功能。

天安門母親被公安局告知，以後不能在六四周年當天前往萬安公墓祭奠遇難親人。圖為六月...
天安門母親被公安局告知，以後不能在六四周年當天前往萬安公墓祭奠遇難親人。圖為六月四日當天在天安門廣場監控的武警車。（路透）

精華 FAQ

  • 北京警方通知家屬，今後不得在6月4日當天前往萬安公墓祭奠，且不能集體祭奠，只能以家庭為單位單獨申請，獲准後還需由警察陪同前往。

  • 微博上的悼念影片遭下架，微信與QQ群幾乎無人轉發相關內容，『89』『64』『坦克』等字眼受限，甚至轉帳輸入64元、分享《1989》也可能被封。

  • 受訪家屬表示，今年警方戒備明顯升高，連外出都有人跟隨，祭奠方式被迫改變，被視為多年來最嚴厲的一次管控，連集體身分都被禁止。

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