我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI擴大使用AI人臉辨識 美國監控時代或來臨

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

衛星照曝中國全新核潛艇 無帆罩設計受矚

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Vantor衛星拍攝的解放軍新型核子潛艇。(取材自觀察者網)
Vantor衛星拍攝的解放軍新型核子潛艇。(取材自觀察者網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：衛星照顯示江南造船廠疑下水全新攻擊型核潛艇。
  • 重點二：新艇約120米長且採無帆罩設計，強調減阻降噪。
  • 重點三：兩座船廠同期造艇，顯示中國潛艦研製速度驚人。

外媒近日報導，衛星照顯示，近日中國江南造船廠疑下水一艘全新型號的攻擊型核潛艇，長度約120米，接近美國維吉尼亞級核潛艇。最引人注目的是它沒有傳統的指揮台圍殼，無帆罩設計有助水下減阻和降低噪音。由於此前外媒發現今年2月在葫蘆島也下水了疑似「095型」潛艦，若兩項消息皆屬實，顯示中國正在以其他國家無法比擬的速度建造先進潛艇，標誌著解放軍日益強大的潛艦部隊又向前邁進一大步。

據觀察者網報導，法國「海軍新聞」（Naval News）與美國「戰區」（TWZ）網站6月3日先後報導稱，5月31日和6月1日衛星圖顯示，江南造船廠下水了一艘全新型號的攻擊型核潛艇，主要特徵是流線型船首、X形舵和極小的指揮圍殼。帆罩是標準特徵，設計者看似想打造更流線及減阻性高的潛艦，因此去除帆罩。

「戰區」網站報導，該潛艇長度約120米、寬度10至11米，比中國現役最先進的093B型核攻擊潛艇（長約108-110米）更長，接近美國維吉尼亞級核潛艇（114.8米）。最引人注目的是它沒有傳統的指揮台圍殼，流線型巨艦配備未來感十足的「無指揮室圍殼」。這是繼2018年江南造船廠建造過一艘小型無圍殼技術演示潛艇後，再次出現類似布局的大型潛艇。

該艇尾部採用X形尾舵，這種構型於2024年才首次出現在中國潛艇上，有利於提高機動性和靜音性；可能還配備了泵噴推進器，以降低噪聲。分析人士認為，這艘潛艇可能與此前2月份下水的，被美國稱為095型下一代攻擊核潛艇有關。但葫蘆島傳統潛艇和這種激進設計的潛艇體量相似，部分人認為這艘無指揮圍殼的潛艇才是09V型潛艇。

Vantor衛星拍攝的解放軍新型核子潛艇。(取材自觀察者網)
Vantor衛星拍攝的解放軍新型核子潛艇。(取材自觀察者網)

上方是被指已在上海下水的中國新型「無帆罩」潛艦。下方是今年2月在葫蘆島下水的疑似...
上方是被指已在上海下水的中國新型「無帆罩」潛艦。下方是今年2月在葫蘆島下水的疑似「95型」潛艦。（取材自Naval News）

「戰區」表示，目前該艇的正式代號和任務定位均未公開，但其無圍殼設計意味著傳感器桅杆、通氣管和潛望鏡等設備需另作布置。

無圍殼設計能顯著降低水下阻力，提高航速和機動性，同時減小聲學特徵，有利於快速前出應對遠距離威脅。不過，取消圍殼也會犧牲水面航行時的瞭望能力以及極地破冰能力，且需要為傳統安裝在圍殼內的設備尋找替代空間。

「戰區」推測，可能是一種高速靜音無人潛航器或新型有人潛艇的概念驗證。該艇的出現表明中國正在探索多種潛艇構型，為未來水下作戰力量提供技術儲備。

兩座船廠同時建造並下水兩艘潛艇將具有重要意義，此前有報導稱，當西方海軍想盡辦法同時打造超過一、兩艘潛艦之際，中國推出新艦速度卻愈來愈快，近5年已下水約15到20艘潛艦，其中至少包括八款新型潛艦。

「海軍新聞」評論稱，中國正在以其他國家無法比擬的速度建造潛艇。其最新設計的潛艇獨具特色且富有創新，摒棄了傳統的潛望鏡塔結構，標誌著這支日益強大且技術先進的潛艇部隊又向前邁進了一步。

精華 FAQ

  • 最突出之處是採用無傳統指揮台圍殼的設計，搭配流線型船首與X形尾舵，目的在於降低水下阻力、減少噪音，並提升高速航行時的隱蔽性與機動性。

  • 因為它的體量、建造時點與前述2月在葫蘆島下水的疑似095型消息相近，但外形又更激進、去除圍殼，因此外界推測它可能是另一款新型號或概念驗證艇。

  • 優點是可顯著減少水下阻力與聲學特徵，提升航速、靜音與快速前出能力；缺點則是水面瞭望、破冰能力下降，且傳感器桅杆等設備需要重新安排空間。

解放軍

上一則

美擬對中國加徵12.5%關稅 中國貿促會：停止泛化和濫用貿易限制措施

下一則

悼六四港警嚴查 裝甲車、戰術巴士戒備 民眾散步、祈禱…

延伸閱讀

美擬找日韓代工軍艦 追趕中國造艦能力卻卡國會阻力

美擬找日韓代工軍艦 追趕中國造艦能力卻卡國會阻力
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦
美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊
AUKUS協議精簡化 澳洲將購買美現役潛艦取代新造艦

AUKUS協議精簡化 澳洲將購買美現役潛艦取代新造艦

熱門新聞

一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過