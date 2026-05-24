我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

中國各地紛傳豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
5月23日晚至24日凌晨，重慶市永川區出現特大暴雨，導致17人失聯，1人死亡。 ...
5月23日晚至24日凌晨，重慶市永川區出現特大暴雨，導致17人失聯，1人死亡。 圖為24日，救援人員正在開展救援工作。（新華社）

中國多地近期豪雨成災，累計已造成數十人死亡或失蹤。中國氣象局24日警告，未來三天中國中東部還會出現大範圍降雨天氣。對於近期何以雨下得特別多、特別急，中國國家氣候中心指出，這是多個環流系統共同作用的結果。但從更長期時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象發展，也為中國汛期強降水發生提供了氣候背景條件。

中國氣象報報導，中國國家氣候中心工程師孫銘揚表示，今年入汛以來（4月1日至5月22日），中國全國平均降水量達110.1毫米，較常年同期偏多18.6%，中國南北方均出現降水量較常年同期明顯偏多區域。其中，西北地區中西部和東南部、華北東部和南部、華中北部和南部、西南地區東南部及內蒙古中部和東北部、西藏中西部等地降水偏多5成至2倍，局部地區偏多2倍以上。

中國國家氣象信息中心數據應用室副主任張志富指出，入汛以來，中國全國共有492站日降水量超歷史極值，448站小時降水量超歷史極值。

對於今年汛期雨下得特別多，中國國家氣候中心分析，近期的強降水是多個環流系統共同作用的結果。近一周以來，西太平洋副熱帶高壓持續偏西偏北，強度偏強，其西側偏南風將熱帶洋面的水汽輸送至內陸。今年5月中旬以來，副高北界到達27°N及以北，相當於常年6月的氣候態北界位置，其西側的水汽輸送可影響到湖南、湖北等地。與此同時，中緯度冷空氣較活躍，冷暖空氣交匯形成強降水。

中國氣象科學研究院研究員劉伯奇指出，值得注意的是，自2020年以來，雖然長江以南春季累計降水量並未明顯增加，但區域極端降水天數和極端降水強度均顯著增多。

再者，近期日本海至黃海、東海一帶為穩定的阻塞高壓控制，其中心位勢高度較常年偏高，阻塞高壓南側的東風氣流偏強，有利於將中緯度太平洋的水汽向西輸送。同時，貝加爾湖及以西受深厚的低槽區控制，中心位勢高度比常年偏低。這種環流配置下，有利於冷空氣頻繁南下，與熱帶、副熱帶氣流交匯，形成較強的水汽輻合。

報導稱，從更長期的時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象的發展使得大氣含水量增加，也為中國汛期強降水事件發生提供了氣候背景條件。

中國國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，目前赤道中東太平洋海溫持續增暖，5月進入聖嬰現象狀態，熱帶大氣對海洋的變化出現快速的響應，有利於西太副高增強，為南方降水增多創造了水汽條件。但強降水過程受到多種因素影響，聖嬰現象提供了一個背景條件，實際的天氣氣候特徵存在多樣性和複雜性。

上一則

洪水、山崩、土石流 湖南村支書痛哭：金河村永遠沒了

下一則

神舟23號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接

延伸閱讀

專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年

專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年
中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

中國多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯
豪雨襲中國 發紅色災害預警 武漢停課停業

豪雨襲中國 發紅色災害預警 武漢停課停業
熱浪來襲 華府今起連3天迎華氏90多度高溫

熱浪來襲 華府今起連3天迎華氏90多度高溫

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05
今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

2026-05-19 11:47
已故澳門賭王何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女何超蕸驚傳過世。(取材自微博)

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

2026-05-17 23:14

超人氣

更多 >
聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了
南加生化危機╱專家：處理方式 爆炸、外洩二選一

南加生化危機╱專家：處理方式 爆炸、外洩二選一
每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤

每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤