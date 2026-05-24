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「六四」後一度流亡海外 中國文藝學者劉再復杭州逝世

中央社北京25日電
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劉再復（右）在美國與李澤厚的合影。（本報檔案照）
劉再復（右）在美國與李澤厚的合影。（本報檔案照）

據報導，中國學者、文藝理論家劉再復今天在杭州逝世，享年85歲。劉再復在1989年「六四」事件後一度流亡海外，並曾在2005年來台講學。他與學者李澤厚合著的「告別革命」一書，曾掀起廣泛討論。

香港媒體晚間報導，經親屬確認，劉再復24日中午因病救治無效，在杭州過世。隨後，文學雜誌「上海書評」及微信公眾號「現當代文學研究動態」也發布了這項消息。

劉再復於1989年赴美，離開北京前，他是中國社會科學院文學研究所所長，出國後，在美國芝加哥大學、科羅拉多大學、瑞典斯德哥爾摩大學、加拿大卑詩大學、香港城市大學、香港科技大學、台灣中央大學、東海大學等院校分別擔任過客座教授、講座教授、名譽教授與訪問學者。

劉再復1941年出生於福建。根據文學學者王德威為劉再復書籍「五史自傳」所作的序言，劉再復自謂生命中經過3次巨大喪失：童年喪父、文革喪書、1989年後喪國。

1980年代是中國大陸「文化熱」的年代，劉再復成為國家文藝研究領軍人物之一，憑藉「論文學的主體性」、「性格組合論」等專著，吸引許多青年學子。1989年天安門民運以血腥鎮壓收場，劉再復倉皇出逃，長居美國，往來多地。不過，他後來獲邀回國講學。

劉再復與哲學家李澤厚1995年出版的「告別革命：回望二十世紀中國」，提出「要改良，不要革命」，主張通過非暴力、非群眾運動手段，來解決一切事端和矛盾衝突。引起很大關注與討論。（編輯：邱國強）1150524

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