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山西煤礦爆炸釀重大傷亡 新華社質疑是否冒險？

記者謝守真／即時報導
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山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出題為「安全不容失守 ...
山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出題為「安全不容失守 責任重於泰山」的評論文章，直指事故背後存在多重疑點。圖／取自大陸國家安全生產緊急救援中心微信公眾號

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題，強調事故暴露安全監管與責任落實缺口，再度為礦山安全敲響警鐘。

新華社24日刊出題為「安全不容失守 責任重於泰山」的評論文章指，山西通洲集團留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸事故。截至目前，事故已致82人遇難，2人失聯，128人受傷住院。6支國家礦山應急救援隊伍緊急馳援，搜救工作仍在爭分奪秒推進。初步調查，涉事煤礦企業有重大違法行為。事故以沉重代價再次敲響警鐘：生命不可重來，安全不容失守。必須嚴陣以待、嚴防死守，堅決防範和化解各種安全生產風險。

文章說，瓦斯爆炸絕非偶然。瓦斯作為煤礦安全「頭號殺手」，中國對其治理的要求不可謂不嚴格。留神峪煤礦屬於高瓦斯礦井，曾於2024年被列入全國災害嚴重生產煤礦名單，且2025年因安全違規被罰。文章質問，「但過往的罰單為何沒能阻擋這次慘痛事故？」

文章提到，按照「煤礦安全規程」，高瓦斯礦井在瓦斯抽採、通風管理、防爆設施等方面均有細緻規定。「此次事故背後是否存在安全責任懸空、制度執行流於形式？是否存在冒險超採？」

文章接著質疑，「事故礦井牆上張貼的安全生產『十不准』，為何成了擺設？」文章認為，必須深挖事故根源，查清責任鏈條，對失職瀆職、違規操作等行為依法依規嚴厲懲處。

文章強調，此次事故教訓極其慘痛，不僅要嚴肅追責，整個行業更要以此為戒、深入自查自糾。大陸國務院安全生產委員會2024年印發「關於防範遏制礦山領域重特大生產安全事故的硬措施」，提出「強化重大災害治理」等八方面要求。

文章警示，夏季是煤炭消費和生產的高峰期，有關方面要全面嚴查，檢視礦山安全「八條硬措施」落實情況，重拳出擊「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題，確保硬措施得到硬落實。

另，文章提醒，當前正值汛期，強降雨、雷電等極端天氣頻發。各地各部門要始終把人民生命安全放在首位，樹牢底線思維，緊盯薄弱環節，深入排查整治各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。

文章最後寫道，企業要切實履行主體責任，從源頭防範化解重大風險。唯有以「時時放心不下」的責任感，嚴查隱患、嚴堵漏洞、嚴防事故，才能築牢安全防線、守牢生命底線，為經濟社會高質量發展真正保駕護航。

新華社24日針對山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點...
新華社24日針對山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題。圖／取自大陸國家安全生產緊急救援中心微信公眾號

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