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文革倖存者 「鴻：三代中國女人故事」主角夏德鴻94歲離世

文革倖存者 「鴻：三代中國女人故事」主角夏德鴻94歲離世

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旅英作家張戎2024年獲得大英帝國勳章，是首位獲得此項榮譽的中國人。(記者陳宛茜...
旅英作家張戎2024年獲得大英帝國勳章，是首位獲得此項榮譽的中國人。(記者陳宛茜／攝影)

1991年出版的暢銷回憶錄「鴻：三代中國女人的故事」(Wild Swans: Three Daughters of China)中的核心人物夏德鴻，4月15日在中國成都去世，享耆壽94歲。夏德鴻是該回憶錄作者張戎的母親，曾是中國已故領導人毛澤東時代的一名幹部，在經歷酷刑和監禁之後奔走抗爭，並努力維持著整個家庭。據其女兒在書中所述，夏德鴻和她的丈夫在大饑荒期間對中國共產黨的信念「徹底幻滅」，並且「再也找不到任何藉口來原諒他們的黨」。 

紐約時報報導，「鴻：三代中國女人的故事」通過張戎自己、她母親和她姥姥這三代女性的生活，對中國動盪的20世紀以及毛澤東領導的共產黨實施的鐵腕控制進行描述，已被翻譯成40種語言，銷量超1500萬冊，但在中國遭禁。

報導稱，1947年，在夏德鴻的家鄉錦州，共產黨人對政府發起游擊戰，她投身鬥爭，在被國民黨俘虜後，她被迫聽著「隔壁刑訊室不停傳出的慘叫聲」，她的女兒後來寫道，但這只是讓她的意志更加堅定。

1949年，她嫁給了張守愚，他是一位共產黨幹部，也是毛澤東的追隨者。據張戎記述，正是從那時起，幻滅感開始滋生。這對新婚夫婦奉命前往千里之外丈夫的家鄉四川，由於張守愚的職級，他獲准乘坐吉普車，她累得不得了還嘔吐卻只能步行，導致流產。

在20世紀50年代中期擔任黨內幹部時，夏德鴻因其「資產階級」背景受到調查被監禁數月，幾乎沒有得到張守愚的支持。1957年她獲釋後，她對丈夫說：「你是個好黨員，不是個好丈夫」，張守愚只能點頭表示同意。但到了20世紀60年代末，他對文化大革命中的不公正感到憤慨提出申訴，政治生涯因此結束，他和妻子遭監禁。

夏德鴻被迫跪在碎玻璃上；戴著高帽，脖子上掛著寫有她名字、上面還打了大叉的沉重牌子，在成都遊街示眾；並被迫向嘲弄她的人群鞠躬。儘管如此，她還是頂住了黨要求她批判丈夫的壓力，並拒絕與丈夫離婚。

據張戎所述，20世紀50年代，母親開始對共產黨產生懷疑，曾考慮脫離黨，去追求自己學醫的夢想。直到20世紀50年代末，在毛澤東引發的導致數千萬人死亡的大饑荒期間，她的父母都「徹底幻滅」，並且「再也找不到任何藉口來原諒他們的黨」。 

張守愚於1975年去世，多年的監禁和虐待摧垮了他。夏德鴻於1983年從政府職務上退休，退休前擔任成都市東城區人民代表大會副主任。

「鴻：三代中國女人的故事」通過張戎自己、她母親和她姥姥這三代女性的生活，對中國動...
「鴻：三代中國女人的故事」通過張戎自己、她母親和她姥姥這三代女性的生活，對中國動盪的20世紀以及毛澤東領導的共產黨實施的鐵腕控制進行描述，已被翻譯成40種語言，銷量超1500萬冊，但在中國遭禁。 (日月文化／提供)

紐約時報 共產黨

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