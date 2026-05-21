螞蟻吃掉地上肉乾全暴斃 網震驚：人吃真的沒事？

海南孩童手撕肉乾時，碎屑不慎掉落地面，一群螞蟻前來啃食後竟全部死亡。（視頻截圖）

海南一名孩童食用手撕肉乾時，碎屑不慎掉落地面，沒多久便吸引一群螞蟻前來啃食，不料螞蟻吃完後竟在短時間內大量死亡，畫面曝光後掀起網友討論：人吃真的沒事嗎？

據大象新聞報導，涉事肉乾的成分標示包含乙基麥芽酚與亞硝酸鈉，其中，乙基麥芽酚屬於常見增香劑，可散發甜味與香氣；亞硝酸鈉則是食品中常見的防腐劑，常用於肉製品，可抑制肉毒桿菌滋生。

有網友分析指出，乙基麥芽酚可能吸引螞蟻靠近，而亞硝酸鈉則可能影響螞蟻細胞攜氧能力，導致其窒息死亡。由於螞蟻體型極小（體重約5毫克）、代謝速度快，對人體屬於安全範圍內的添加物劑量，對螞蟻而言可能已經超量，因此才會出現集體死亡情況。

不少網友看完影片後感到震驚，留言表示，「配料表中的亞硝酸鈉帶有毒性，對人體來說小劑量，但對螞蟻來說是劇毒」、「我很後悔經常買零食給孩子吃，搞得現在六歲就有胃病了」。也有人擔憂，市售零食中添加物過多，長期食用恐怕增加身體負擔。

不過，也有網友認為，不能因為螞蟻死亡，就直接推論該零食對人體有毒。食品添加劑安全標準基於人體代謝設定，合規使用下對成人急性毒性風險低。例如亞硝酸鈉在肉製品中可抑制肉毒桿菌，合理用量有必要性。

更多的人則表示，部分零食可能存在添加劑超標或濫用，尤其雜牌產品。長期攝入高鹽、高添加劑的零食，可能加重兒童肝腎負擔，影響味覺發育（如依賴重口味）。

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