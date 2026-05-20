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閩婦被咬手指發黑 活捉2米眼鏡蛇去醫院

中國新聞組／即時報導
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陳阿姨被咬傷的手指發黑潰爛。（取材自閩南網）
陳阿姨被咬傷的手指發黑潰爛。（取材自閩南網）

春夏之交氣溫回升，蛇類正逐步進入全年最活躍時期。近日，福建泉州惠安縣黃塘鎮一名53歲的陳阿姨，在自家菜地被眼鏡蛇咬傷手指，危機時刻，她單手生擒毒蛇並帶到醫院當「活標本」，為醫師快速確診、精準注射抗毒血清爭取了黃金時間。

魯中晨報報導，陳阿姨表示，當時她在自家菜地除草，菜地旁搭建了鴨舍，她就順路到去餵鴨，她一手拿著鋤頭、腳上穿著水鞋，剛走到鴨舍門口，右腳就踩到一條黑色眼鏡蛇，「鴨舍旁長著一些雜草，蛇又黑黑的，我當時也沒看到，就一腳踩下去。被踩到的眼鏡蛇一下立起上身，咬傷了我的右手中指」。

陳阿姨臨危不亂，左手迅速用鋤頭將蛇敲落，隨即用左腳踩住蛇身，解下腰間外套裹住毒蛇，徒手將這條約2米長的眼鏡蛇牢牢抓住。因菜地離家較遠，陳阿姨立刻請鄰居幫忙聯繫家人，等待的時候，還堅持用自來水沖洗傷口，簡單處理創面。丈夫趕到後，把毒蛇裝入塑料袋，將陳阿姨與「蛇標本」，火速送往當地醫院。

從被咬傷到抵達醫院，全程約一小時。此時陳阿姨已出現全身無力、雙腿發軟，被咬手指紅腫蔓延至整條手臂，還伴隨頭暈、嘔吐等中毒症狀。醫院憑藉這條活蛇，快速明確蛇種，第一時間為陳阿姨注射了抗眼鏡蛇毒血清，阻斷毒素擴散。

經當地醫院一天半救治，陳阿姨中毒症狀得到控制，但被咬手指發黑潰爛，隨後轉入泉州市中醫院中醫外科接受清創手術。目前她的各項指標已基本恢復正常。

醫師提醒，被毒蛇咬傷後切勿慌張，應立即停止活動，避免加速毒素擴散；在傷口近心端10公分處寬鬆包紮，切勿勒緊導致肢體壞死；用清水沖洗傷口即可，不要擠壓毒液；盡量記住蛇的外形特徵，有條件可安全拍攝或留存，幫助醫院快速匹配血清。

咬傷陳阿姨的眼鏡蛇。（取材自 東南早報）
咬傷陳阿姨的眼鏡蛇。（取材自 東南早報）

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