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福建爆「毒楊梅」恐損肝腎 商家：自己一口也不碰

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福建有楊梅收購站被揭發違規用防腐劑、甜味劑浸泡楊梅。（取材自看看新聞Knews）
福建有楊梅收購站被揭發違規用防腐劑、甜味劑浸泡楊梅。（取材自看看新聞Knews）

福建漳州楊梅產區近日爆出「毒楊梅」風波，媒體暗訪揭露部分收購商違規使用添加劑浸泡水果。漳州市場監督管理局20日通報，查出五家違法楊梅收購商，問題楊梅扣查225公斤、追回540公斤，刑事拘留五人。事件迅速衝擊市場信心，不僅訂單驟減，產地滯銷、零售端降價求售，整條銷售鏈陷入震盪。

福建電視台報導，每年5月，福建漳州龍海浮宮鎮、白水鎮的楊梅進入集中上市期。記者暗訪十餘家收購點，發現鮮楊梅被浸泡在含違禁防腐劑和「三無」甜味劑的藥水裡。而甜味劑的外包裝赫然標註著可達蔗糖的8000倍，但沒有生產日期、沒有成分表，同時被查獲的還有違禁防腐劑脫氫乙酸鈉。

光一家收購點一天就能發出上千斤，旺季超5000斤，主要銷往浙江嘉興、上海等地的批發市場和電商平台。商販為了應付監管，會提前備好幾箱沒泡過的楊梅做記號，一旦遇到抽檢，就拿這些「乾淨樣品」送檢。

在假扮成採購商的記者面前，不法商家毫不避忌，坦承毒楊梅「自己一口也不碰」、「大家都這麼做，你不加就賣不出去」；記者身分暴露後，一度遭到商家威脅。

▲ 影片來源：X平台＠0427SMtieshou（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

由於這些違規添加劑可能損傷神經、肝腎健康，消息曝光後，龍海區排查發現實際涉事收購點共五家，查扣問題楊梅225公斤和一批違規添加劑，並立案調查。追回問題楊梅540公斤，查扣違規添加劑20.1公斤，行政立案12起，刑事立案兩起、刑事拘留五人。

極目新聞報導，龍海區是中國楊梅主產區之一，龍海區楊梅協會會長曾行貴說，媒體曝光後，當地楊梅訂單急劇減少，部分渠道直接下架福建楊梅。一些省份甚至對福建楊梅實施「一刀切」禁入，已運抵貨物被退回，導致嚴重滯銷。

曾行貴理解現在消費者的擔憂，要破除猜疑和恐慌，必須將楊梅從枝頭到舌頭的全過程透明化。他也表示，實際上大多數正規楊梅商家及農戶無需也不使用藥物保鮮，所謂泡藥是一些不良商販為改善口感或賣相進行的違規操作，非行業普遍現象，「希望大家不要一棍子打死」。

潮新聞報導，在這場信任危機之下，杭州部分水果店及水果批發交易市場商戶主動曬出最新的農殘檢測報告等三證。一名店長表示，店裡身價不菲的雲南東魁A級楊梅也受到影響，如今價格直接腰斬。

浙江金華一水果市場楊梅滯銷，男子整箱整箱的倒進垃圾桶。（視頻截圖）
浙江金華一水果市場楊梅滯銷，男子整箱整箱的倒進垃圾桶。（視頻截圖）

商戶違規使用的甜味劑。（取材自福建電視台）
商戶違規使用的甜味劑。（取材自福建電視台）

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