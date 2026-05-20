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劍指日本？習近平最快下周訪問北韓 調解美朝及韓朝關係

編譯茅毅／即時報導
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去年9月北韓領袖金正恩（左）訪中，中國大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂接...
去年9月北韓領袖金正恩（左）訪中，中國大陸國家主席習近平（右）在北京人民大會堂接待。路透

消息人士20日對韓聯社指稱，中國大陸國家主席習近平很可能最快將於下周訪問北韓（簡稱朝）。美國時代雜誌同日也引述消息人士報導，習近平這次的北韓行將是國是訪問。

1位南韓（簡稱韓）政府高階官員說，「我們已獲得情報，顯示習近平主席很快就將訪朝」。

另1位南韓政府官員也說，習近平5月稍晚或6月初訪朝的可能性高。該官員注意到中國外長王毅4月9、10日訪朝，習近平的維安護衛及（中方）禮賓人員最近也赴北韓。北韓領袖金正恩則是去年9月訪中，並和習近平會晤。

今年是1961年「中朝友好合作互助條約」締約65周年。

韓聯社20日報導說，若習近平訪朝，也顯示他有意恢復中朝同盟關係。上述條約規定，一旦中朝任一方受武力攻擊，另一方將提供軍事援助，即「有事時自動軍事介入」的條款。

俄羅斯總統普亭19、20日才訪中。今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年與中俄睦鄰友好合作條約締約25周年。在20日舉行的「習普會」中，中俄領袖同意該條約繼續。

美國總統川普自13至15日才訪中，期間川、習2人重申使北韓無核化的共同目標。

還有1位南韓政府消息人士說，習近平可能尋求調解美朝關係；南韓總統李在明1月國是訪中期間，請習近平協助調解韓朝關係，習近平也對此請求做出正面回應；習、金2人似乎將討論包括韓朝關係的很多事，「中方也對我們說，拭目以待好事發生」。

習近平上次是2019年6月訪朝，並和金正恩舉行「習金會」。

時代雜誌則引述消息人士報導，習近平的北韓行尚未官宣；中朝將更緊密地合作對抗日本的新軍國主義。

該報導說，習近平此舉被視為對日本在首相高市早苗去年10月上台後，脫離長久以來的和平主義立場且採取更獨斷地緣政治姿態的回應。

北韓 習近平 日本

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