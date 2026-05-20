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「給阿嬤的情書」熱映 朱鳳蓮講客家話：做人要有情有義

特派記者廖士鋒／北京即時報導
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大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日表示，希望更多大陸電影能在台灣上映，讓更多台灣民眾深...
大陸國台辦發言人朱鳳蓮20日表示，希望更多大陸電影能在台灣上映，讓更多台灣民眾深入感受中華文化的深厚底蘊與創新發展。（記者廖士鋒／攝影）

大陸電影「給阿嬤的情書」近期熱映，劇情讓許多觀眾不禁流淚，大陸國台辦發言人朱鳳蓮用客家話表示，「做人一定要有情有義」是兩岸同文同種的根魂，她並表態，希望更多大陸電影能在台灣上映，讓更多台灣民眾深入感受中華文化的深厚底蘊與創新發展。

朱鳳蓮20日在國台辦例行記者會上，指出「給阿嬤的情書」以僑批（海外華僑連帶家書的匯款憑證）為載體、以細膩質樸的鏡頭講述跨越山海、長達半個多世紀的潮汕僑鄉守望故事。她稱，潮汕地區和台灣地區在語言、習俗方面有很多相近的地方。自己看到很多看過影片的台灣同胞，對於影片當中大量的潮汕方言，誠信和情義的內核以及濃厚的家國情懷有非常多的感觸，自己也去看了這部電影，第一遍看的是普通話版，意猶未盡，後來又抽時間去看了第二遍潮汕話版，和很多同台灣同胞一樣有著同樣的感觸。

她表示，一聲「阿嬤」是兩岸同根同源的鄉音，並各以普通話、客家話、閩南語唸出「做人一定要有情有義」，稱這是兩岸同文同種的根魂。她表示，到5月底為止，已經有9部台灣電影在大陸的院線排片上映，受到大陸觀眾的關注，我們也樂見更多的台灣同胞關注觀看大陸的優秀電影，也希望更多的大陸優秀電影能在台灣上映，讓更多的台灣民眾深入的感受中華文化的深厚底蘊和創新發展。

有台媒表示，「給阿嬤的情書」這部電影讓其聯想到1949年之後兩岸長期分治，直到1987年台灣才開放老兵回鄉探親的那段歷史，無論是南洋或是兩岸，歷史的離散都充滿苦與痛，面對近10年來持續緊繃的兩岸關係，如何才能夠打破當前的僵局？朱鳳蓮表示，兩岸關係僵局之所以難以解凍，兩岸對話溝通機制之所以停擺，根本原因在於民進黨當局致兩岸同胞利益福祉於不顧，拒不承認體現一個中國原則的九二共識。

她強調，只要回到九堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上來，承認兩岸同屬一個國家一個民族的事實，兩岸對話溝通機制就能夠重啟，兩岸關係就能夠重回和平發展的正確軌道。

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