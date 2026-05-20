特斯拉全自動輔助駕駛將登陸？北上廣深急招智駕測試技師

中媒指出，特斯拉中國近日在北京、上海、深圳等9城招聘智駕測試技師等職缺，約90個研發職務同步開出，引發外界對FSD在中國市場進展的關注。(歐新社)

特斯拉 中國近期釋出與智能駕駛測試相關招聘職缺，涵蓋智駕測試技師、工程師及場地測試專員等職務，工作地點分布北京、上海、深圳、廣州、武漢 等九個城市，約90個核心研發職務同步開出，相關消息引發外界對其完全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱FSD）加速落地中國市場的關注與猜測。

據界面新聞報導，特斯拉中國此次招聘涵蓋智駕測試技師、智駕測試工程師及智駕場地測試專員等職位，工作地點分布北京、上海、深圳、廣州、武漢等九個城市。從相關招聘資訊可見，此次招聘約釋出90個核心研發職務，其中「智駕測試」相關職缺涵蓋實車測試技師、工程師及場地測試專員等，工作地點覆蓋中國多個城市。

報導指出，相關職位屬於ADAS測試操作員，需負責識別軟體迭代版本中的功能改進與性能退化問題，並需在公共道路、測試跑道及驗證場地進行實車測試，同時涉及「加速完全自動駕駛」「Autopilot整車級測試」等內容。

在招聘要求方面，應徵者需駕駛記錄良好、具備安全駕駛習慣，近一年無事故與違章紀錄，並具備3年以上駕齡及較高年行駛里程，熟悉ADAS及Autopilot系統功能。

業界人士分析，上述動作或意味著特斯拉FSD在中國市場的推進速度加快。不過，界面新聞以消費者身份諮詢特斯拉官方客服時表示，6.4萬元智能輔助駕駛功能並非所有車型均可適配，公司正依照法規推進審批流程。

至於FSD進展方面，據報導，馬斯克曾稱FSD在中國獲得「部分批准」，特斯拉高管則指出仍未獲得「更廣泛批准」，並預計於2026年第三季在中國獲批。特斯拉中國官方微博4月23日發文稱，公司已在荷蘭獲得FSD Supervised審批，並持續推進中國市場落地。

此外，科創板日報近日指，特斯拉車機語音服務將接入豆包大模型。網信上海消息則顯示，4月21日上海新增1款已完成備案的生成式AI服務，為特斯拉車機語音大模型服務。在特斯拉中國官網《車機語音助手使用條款》可見，該系統將同時接入字節跳動「豆包大模型」與深度求索「DeepSeek Chat」，並透過火山引擎提供服務。

至於技術層面，特斯拉推出FSD V14.3版本，強化極端場景訓練並提升感知能力，同時降低推理延遲。公司表示相關進展有助於自動駕駛技術開發。

根據特斯拉最新財報，2026財年第1季營收223.9億美元，年增16%；歸屬普通股股東淨利潤4.77億美元，年增17%，經調整淨利潤14.53億美元，年增56%。此外，特斯拉第1季FSD全球付費用戶已接近130萬，上海超級工廠第1季度交付21.3萬輛，年增23.5%。