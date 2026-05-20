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上海日料店持刀傷人案釀3傷、有2日本人 中外交部回應了

記者謝守真／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

上海1家日本料理店19日發生持刀傷人案，3名傷者中有2人是日本人。對此，中國外交部20日表示，該案為治安個案，傷者已及時送醫救治，犯罪嫌疑人已被警方抓獲，案件將依法處理。

在20日下午中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆針對上述事件表示，上海1家餐廳內19日發生1起精神障礙患者持刀傷人案，1名中國公民和2名日本公民受傷，傷員已及時送醫救治，犯罪嫌疑人已被警方抓獲，案件正在進一步偵辦中。郭嘉昆說，此案為治安個案，中國主管部門將依法處理。

上海浦東公安分局通報，19日中午12時25分，浦東公安分局接報警稱，世紀大道某商務樓3樓餐廳內，有1男子持水果刀傷人。民警迅速到場後，將犯罪嫌疑人、59歲的楊姓男子當場抓獲，並將3名傷者送醫治療。

警方稱，在調查中發現該男子語言混亂、行為怪異，且有精神疾病治療史。目前案件正在進一步偵辦中。

不過，據日媒共同社引述入駐該商務樓的企業相關人士透露，受傷的日本人中，1人為樓內設有辦公室的日資企業高管，另1名非日本籍傷者為中國女子。日本政府已向中方提出要求，確保在華日本人的安全。報導也引述日本駐上海總領事館稱，2名日本人均無生命危險。

法廣則提到，日本內閣官房長官木原稔指，「（日本駐上海總領事館）正在為受傷人員提供必要支援，並與日本駐華大使館一道，通過領事郵件向在華日本公民發出安全提醒。」

木原還稱，日方向中方提出4項要求：包括「查明真相並作出明確說明」、「嚴懲嫌疑人」、「防止類似事件再次發生」以及「確保日本公民安全」。此外他強調，政府將在與相關人士保持聯繫的同時，「從保護日本公民的角度出發，盡可能提供一切支援。」

報導並指出，案發現場位於金融機構雲集的商業中心，多家日資企業事務所入駐，裡頭工作的日本人不少。1名在樓內事務所工作的日本人表示，「聽說出事了，我就去店那邊看一看。現場有5、6名警察，氣氛有些緊張。我經常去那家店吃飯，所以很吃驚。」

日經中文網引述日本外務省統計指出，截至2025年10月1日，上海共有31,733名日本人居住，是中國城市中最多的。

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