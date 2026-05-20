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中商務部：依法管制稀土等關鍵礦產 引進200架波音飛機

記者謝守真／即時報導
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中國商務部網站20日公布商務部美大司負責人對中美經貿磋商初步成果的解讀，內容涵蓋...
中國商務部網站20日公布商務部美大司負責人對中美經貿磋商初步成果的解讀，內容涵蓋關稅安排、機制建設、農產品貿易、稀土出口管制及航空與市場准入等議題。（美聯社）

中國商務部網站20日公布商務部美大司負責人對中美經貿磋商初步成果的解讀，內容涵蓋關稅安排、機制建設、農產品貿易、稀土出口管制及航空與市場准入等議題。雙方並就成立貿易理事會與投資理事會、推動吉隆坡經貿磋商聯合安排延期達成共識。其中針對稀土，中國商務部稱，雙方將就出口管制問題溝通並研究解決彼此關切，中方依法依規實施相關出口管制並審核民用申請，並將依商業原則引進200架波音飛機。

據中國商務部網站20日消息，負責人指，應中國國家主席習近平邀請，美國總統川普於5月13日至15日對中國進行國事訪問，期間兩國元首在北京舉行會晤。5月12日至13日，中美經貿團隊在韓國舉行經貿磋商，為元首會晤作經貿領域準備。雙方就成果具體內容進行密集磋商並達成積極共識。

負責人指出，關稅為中美經貿關係核心議題之一。2025年以來雙方多輪磋商推動關稅戰降溫，2026年2月美國最高法院裁定部分加徵關稅違法後，美方對多個貿易夥伴展開301調查並擬以新關稅替代既有措施。本次磋商中，雙方就雙邊關稅作出安排，中方希望美方信守承諾，確保對華關稅不超過吉隆坡聯合安排水平，並逐步取消單邊關稅。同時，雙方原則同意在貿易理事會項下推動約300億美元規模對等降稅框架，部分產品可適用最惠國稅率甚至更低。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並盡快推動實施。

關於中美雙方同意建立貿易理事會和投資理事會，負責人稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。經過磋商，中美雙方同意成立政府間貿易理事會和投資理事會，雙方經貿團隊將保持密切溝通，盡快就理事會的架構、職能、運行模式等形成具體安排。負責人表示，兩個理事會成立後，將為雙方務實討論貿易和投資提供平台，有利於交流政策、拓展合作、管控分歧，推動經貿磋商由「危機式應對」轉向「機制化管理」。

另，針對吉隆坡經貿磋商聯合安排延期，負責人稱，2025年10月中美達成相關聯合安排，將部分關稅及非關稅措施暫停至2026年11月10日，包括對等關稅、出口管制及301調查等措施。負責人說，相關安排對中美經貿關係穩定意義重大，延期符合雙方及國際社會期待，本次磋商雙方重申將繼續落實成果並推動相關安排延期。

在出口管制方面，雙方就稀土及關鍵礦產議題保持溝通，中方強調依法依規管理出口並審核民用申請。航空貿易方面，中方將依商業原則引進200架波音飛機，美方則提供發動機及零部件保障。農產品市場准入方面，美方承諾逐步解除部分檢疫與限制措施，中方亦依法恢復部分美國輸華農產品企業註冊並調整進口安排。

負責人強調，兩國在農業領域產業高度互補、合作空間廣闊。雙方經過平等磋商，在農業領域取得積極成果，就農產品雙向市場准入問題達成若干共識，有關成果照顧了雙方關切、實現了互利共贏。目前部分承諾已如期落地，下一步將持續推動在農業領域縮減分歧、擴大合作，並透過經貿磋商機制保持溝通。

商務部 稀土 波音

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