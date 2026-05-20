習近平會普亭：世界面臨倒退回叢林法則的危險

中國國家主席習近平(右)與俄國總統普亭簽署兩國關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明。(歐新社)

中國國家主席習近平 20日與俄羅斯 總統普亭 會談，並於同日下午共同會見記者。習近平說，中俄關係已邁上新起點，當前世界面臨倒退回叢林法則的危險，兩國作為負責任大國，應堅定履行使命擔當，維護國際公平正義並推動全球治理體系改革。

據央視新聞，習近平20日下午表示，這是普亭第25次訪問中國，充分體現出中俄關係的高水平和特殊性，並稱他同普亭舉行深入友好、富有成果的會談，就一系列重大問題進行了戰略溝通。雙方也共同簽署兩國關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，見證達成多份重要雙邊合作文件。兩國還將發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。

習近平說，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年。30年來，中俄關係櫛風沐雨、與時俱進，關係定位不斷提升，達到新時代全面戰略協作夥伴關係的歷史最高水平，樹立起新型大國關係的典範。

他接著說，今年也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。兩國始終恪守這一條約確立的「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，堅持平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏，為維護國際公平公道、推動構建新型國際關係作出重要貢獻，成為世界百年變局中的關鍵恆量。

習近平稱，在他和普亭的共同戰略引領下，中俄關係已經邁上新起點。雙方要順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，推動中俄關係實現更高質量發展。就此，他提出四點，包括：築牢更高質量政治互信，堅定彼此戰略支持；賦能更高質量互利合作，攜手推進各自發展振興；推進更高質量民心相通，厚植兩國世代友好根基；開展更高質量國際協作，改革完善全球治理。

習近平指，當今世界很不太平，單邊主義、霸權主義危害深重，世界面臨倒退回叢林法則的危險。他進一步說，作為聯合國安理會常任理事國，中俄兩國要堅定履行負責任大國使命擔當，捍衛聯合國權威和國際公平正義，反對一切單邊霸凌和開歷史倒車的行徑，尤其要反對一切否定二戰勝利成果、為法西斯和軍國主義「翻案招魂」的挑釁行徑，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。

在中方通稿中，普亭表示，當前俄中關係處於前所未有的高水平，兩國始終秉持相互尊重、平等互助、相互支持的精神，推動雙邊合作持續深入發展。俄中關係發展有著強大內生動力，兩國合作不針對第三方，也不受地緣政治變化的影響。他同習近平在熱情友好的氣氛中就兩國關係中的廣泛重要議題進行了深入交流，明確未來合作方向。

普亭稱，俄方對兩國關係的未來充滿信心，將同中方攜手深化夥伴關係和睦鄰友好，加強民心相通，並助力各自發展振興和人民福祉。俄中將在國際舞台上保持緊密戰略協作，共同維護聯合國憲章宗旨原則，共同維護全球安全穩定。