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26年前被抱過...中國男孩將再見普亭 今是國企工程師

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26年前，彭湃一家人與普亭合影。(取材自微博)
26年前，彭湃一家人與普亭合影。(取材自微博)

隨著俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)最新一輪訪華行程的開啟，中俄外交舞台上出現一幕充滿溫情的人文交織。19日，一則「普亭抱過的中國男孩將再見普亭」的消息迅速衝上網路熱搜。這位當年被普亭抱起、親吻額頭的五年級小男孩彭湃，如今已是中國一家大型國企的高級工程師。時隔26年後，他將以全新的優秀青年姿態，再次與這位俄羅斯元首會面。

這段奇妙的異國緣分要回溯至2000年7月19日。當時，新當選俄羅斯總統不久的普亭首次正式訪問中國。在參觀完故宮後，普亭突然臨時提議前往北京北海公園泛舟。由於是突發行程，安保人員一時間高度緊張。當普亭下船登岸、神採奕奕地向周圍遊客揮手致意時，突然來了一個90度的「急轉彎」，越過身旁的執勤武警，徑直走向臨近湖面的石欄杆。

在那裡，來自湖南岳陽、剛讀完小學五年級的彭湃正被父親抱在欄杆上興奮地揮手。普亭一把將這個素不相識的中國小男孩抱了起來，手搭在他的肩膀上，溫柔地親吻了他的額頭，並對他講了一句當時彭湃聽不懂的俄語。這一充滿人情味的溫馨畫面，隨即被在場的攝影記者捕捉下來，成為當年各大媒體競相報導的經典歷史瞬間。

彭湃在回憶起26年前的場景時表示，當年的記憶依舊無比清晰，那時的他對「總統」並沒有太深刻的概念，只覺得眼前的普亭「更像一位親切的大伯」。

小時候與普亭合影的彭湃，現在是高級工程師 。（紅網視頻截圖）
小時候與普亭合影的彭湃，現在是高級工程師 。（紅網視頻截圖）

然而，正是這場茫茫人海中的奇妙際遇，悄然改變了彭湃的人生軌跡。彭湃坦言：「要是沒有當年那張合影，我可能不會特別關注俄羅斯。」此後，只要新聞裡提到俄羅斯或普亭，他都會多加留意。這顆童年埋下的種子，在2007年開花結果，彭湃憑藉優異成績成功申請到「俄羅斯總統獎學金」，毅然前往莫斯科公路高等學府攻讀橋梁與交通隧道專業。

留學期間，他刻苦鑽研，於2013年取得碩士學位後選擇回國報效。如今，他已是湖南建投六建集團市政公司的工程技術部部長兼高級工程師，其研發的成果曾榮獲國家實用新型專利，參與的景觀橋項目更斬獲「國家優質工程獎」，完成了從「被抱男孩」到「國家棟樑」的華麗蛻變。

這段佳話在2025年7月再次引發關注，當時俄羅斯官媒「今日依據RT」在微博發布尋人啟事，希望能尋找到當年的男孩，隨後中國媒體順利聯繫上彭湃。當時彭湃曾公開表示：「非常期待與普亭總統再次相見。」如今，隨著普亭再度訪華，在官方的促成與安排下，這場跨越26年、見證一個男孩成長與中俄民間友誼的世紀會面，終於即將動人上演。

普亭 俄羅斯 故宮

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