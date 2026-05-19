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中美關係和緩…阿根廷將與中國續簽貨幣互換協議

記者林宸誼／即時報導
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中美關係和緩外溢到其他國家。繼親美的阿根廷，日前罕見批准中資擴建鋰礦後，阿根廷央...
中美關係和緩外溢到其他國家。繼親美的阿根廷，日前罕見批准中資擴建鋰礦後，阿根廷央行行長鮑西利（Santiago Bausili）表示，阿根廷官員們將於6月前往中國，與中國商談續簽中阿貨幣互換協議相關事宜。圖為阿根廷總統米雷伊（右）造訪白宮的檔案照。（路透）

中美關係和緩外溢到其他國家。繼親美的阿根廷，日前罕見批准中資擴建鋰礦後，阿根廷央行行長鮑西利（Santiago Bausili）表示，阿根廷官員們將於6月前往中國，與中國商談續簽中阿貨幣互換協議相關事宜。

路透、阿根廷TN電視台報導，鮑西利18日在記者會上說：「我們正與他們就續簽事宜進行磋商，沒取消協議的計畫。」

阿根廷目前與中國的貨幣互換額度為180億美元，但阿根廷過去一年顯著減少使用這項機制。 阿根廷央行去年12月的數據顯示，阿根廷與中國的貨幣互換協議使用的資金額度達10億美元，較上一年30億美元少。兩國目前的貨幣互換協議2023年續簽，將於今年8月到期。

鮑西利指出，阿根廷與中國的互換協議已有17年歷史，他預計兩國將「根據相同條件」續簽協議，有效期仍為三年。

在2009年前總統費爾南德茲（Cristina Fernandez）執政時期，阿根廷與中國首次簽署貨幣互換協議，以增加外匯存底。截至2018年，阿根廷與中國的貨幣互換額度已達180億美元。

這項協議雖然協助阿根廷在經濟危機時增加了外匯存底，卻也引發阿根廷與美國的緊張關係。時任美國駐拉丁美洲特使卡洛內（Mauricio Claver-Carone）去年曾指此協定顯示中國在進行「敲詐」，要求終止協議。

阿根廷的第二大交易夥伴中國當時稱，華盛頓是想離間北京與拉丁美洲的關係。

貨幣 央行 阿根廷

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